Voormalig topschaatser Erben Wennemars is elke zondag te gast bij het programma RTL Tonight. Daar bespreekt hij onder meer wie de 'hufter van de week' is. Ditmaal was een olympisch kampioen de pineut, en dat door een opvallende keuze die hij maakte

Wennemars had het gemunt op de Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte, die gedurende zijn carrière de nodige successen beleefde. Aan het begin van zijn betoog stak het schaatsicoon dan ook eerst nog de loftrompet voor hem af. "Dat is een fantastische zwemmer. Zes olympische gouden medailles heeft hij gewonnen. Echt een grootheid in de sport."

Te koop

Maar juist bij die medailles zit hetgeen wat steekt bij Wennemars. De reden: Lochte plaatste een tijdje geleden een filmpje op sociale media waarin hij zijn gouden plakken te koop aanbood.

En daar begrijpt Wennemars helemaal niets van. "Weet je wat hij doet? Hij heeft ze te koop aangeboden. Dus olympisch gouden medailles heeft hij te koop aangeboden. Dat doet echt pijn bij mij."

Vervolgens vroeg hij aan de andere tafelgasten wat zij dachten dat die medailles hadden opgeleverd. "Hij heeft ze in totaal verkocht voor 330.000 euro", legt Wennemars vervolgens uit.

Wennemars heeft zelf tweemaal brons gepakt op de Spelen, en daar zou hij nooit afstand van doen. "Ik heb er twee, maar die zou ik nooit verkopen."

Inspireren

Wennemars ziet namelijk een ander belangrijk doel met die plakken. "Ik ben er vrij makkelijk mee, met die dingen. Je hebt heel vaak dat er dan rondom de Olympische Spelen iemand een spreekbeurt daarover houdt, en dan vraagt: 'Mag ik die meenemen om te laten zien?' Dan zeg ik: 'Neem mee.'"

Wennemars zelf ook bekritiseerd

Naast de medailles geeft Wennemars dan ook advies mee. "Gebruik hem om te inspireren. Want daar zijn ze voor, om te inspireren. Niet om te verkopen. Ryan, eikel", zo besloot Wennemars. Zondag kreeg het schaatsicoon er zelf ook nog van langs van niemand minder dan Bart Hoolwerf. De zilveren medaillewinnaar op de mass start tijdens de EK afstanden verweet Wennemars een verkeerd sentiment te creëren in Nederland.