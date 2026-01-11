Bart Hoolwerf won zondag een zilveren medaille op de EK afstanden op de mass start. Na afloop baalde de Nederlandse schaatser dat hij niet won, dat hij niet naar de Olympische Spelen in Milaan mag, maar vooral van de meningen van van analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert. Zij zijn volgens hem verantwoordelijk voor een verkeerd sentiment in Nederland.

De aanwijsplek was de eerste plaats op de matrix voor de tickets voor de Olympische Spelen. Dat is mede te danken aan de prestaties van Hoolwerf op het onderdeel, samen met Jorrit Bergsma, die als winnaar over de streep kwam tijdens World Cups. Hoolwerf baalt van die beredenering. "Tuurlijk, Jorrit heeft er twee gewonnen, maar we moeten het met z'n tweeën doen. En achteraf, als ik nu de redenen hoor, is voor mijn gevoel mijn grootste concurrent mijn teamgenoot geweest."

'Gigantisch genegeerd'

"Met de kennis van nu had je dat misschien anders aangepakt" vervolgt hij. "Het voelt een beetje als onrecht. Tijdens het hele OKT ben ik gewoon helemaal niet genoemd. Niet voor een aanwijsplek, ook niet door de mensen in de studio. Daar baal ik gewoon van." Hij voelde zich 'gigantisch genegeerd'.

Dat vindt de 27-jarige schaatser de NOS-analisten Tuitert en Wennemars aan te rekenen. "Het ziet er zo makkelijk uit van de buitenkant, de mensen achter de tafel, ik noem ze gewoon bij naam: Mark en Erben. Ze hebben geen flauw benul hoe het is om zestien rondjes op de limiet te rijden, met de tactiek, de snelheid, druk op de benen, de zenuwen", zegt Hoolwerf fel. "In heel Nederland wordt het gewoon onderschat. Ik werk gewoon keihard en ik heb het nergens laten liggen."

Sentiment

Toch weet de schaatser dat het niet hun schuld is dat hij niet naar de Spelen gaat. "Nee dat niet, maar ze brengen wel een heel sentiment onder het Nederlands schaatsvolk. Je krijgt heel veel berichten achteraf van mensen die volgen wat zij zeggen. Die nemen meer aan dan zij misschien zelf in de gaten hebben. Dat is soms wel vervelend. Niet alleen voor mij, maar ook voor bijvoorbeeld Tim Prins, voor andere rijders, voor de ploegenachtervolging." Ook dat was vaak onderwerp van gesprek in de studio.

'Steun ze in plaats van iedereen af te branden'

"Daar wordt gewoon super negatief over gedaan. Maar die keuze is nou eenmaal gemaakt, ze gaan er alles aan doen om in Milaan maximaal te presteren. Steun ze in plaats van iedereen af te branden", aldus Hoolwerf. Hij baalt dat hij geen goud heeft kunnen pakken op de EK. "Maar ik heb wel laten zien dat ze een potentiële kanshebber thuislaten", zegt hij over zijn zilveren plak.

Reactie Tuitert en Wennemars

In de studio van NOS reageerden de oud-schaatsers op de kritiek van Hoolwerf. "Hij heeft een punt", begint Tuitert. "Het is natuurlijk gek dat je met je teamgenoot concurreert om die massastartplek. Maar het is niet gek dat die naar Bergsma gaat als je de regels volgt. Dat is geen gekke voorspelling. Zo zitten de regels in elkaar. Dat kan oneerlijk voelen, dat snap ik. Maar dit is wel hoe het werkt. Dat staat op papier."

Wennemars sluit zich daarbij aan. "Wat ik wel mooi vind is dat hij ons heel veel macht toedient. Die is er natuurlijk niet. Wij zitten hier om te beoordelen wat wij zien. Wat hij zegt over het sentiment, dat betekent dat hij denkt dat het sentiment invloed heeft op de selectiecommissie. Dat zou wat zijn... Wat hij eigenlijk zegt: de selectiecommissie is gevoelig voor het sentiment wat hier wordt gezegd. Dan moet hij niet bij ons zijn, maar bij de selectiecommissie", zegt hij. "Wij geven onze mening. Wij zijn hier niet om rijders af te vallen", besluit Tuitert.

