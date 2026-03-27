Hoewel we Irene Schouten niet meer op het ijs in actie zien komen, kunnen we nog wel naar haar kijken als analist bij de NOS. Verder laat Schouten geregeld zien een vrouw te zijn die van alle markten thuis is. Vrijdag maakte ze namelijk nog een bijzonder uitstapje in Alkmaar.

Als echte kaasstad, met een kaasmarkt, wordt in Alkmaar elk jaar de opening van het nieuwe kaasseizoen op traditionele wijze geopend. Op de laatste vrijdag in maart viert men in Alkmaar dat de markten weer open gaan. Vanaf nu tot en met september kunnen vele mensen, waaronder hordes toeristen, elke vrijdag genieten van de ouderwetse kaasmarkt op het Waagplein. Dit jaar was de eer om de opening in te luiden weggelegd voor niemand minder dan Irene Schouten.

Opening kaasmarkt

Als echte Noord-Hollander, die opgroeide in de buurt van Alkmaar, is Schouten natuurlijk bekend met de kaasmarkt. Desondanks vindt ze het een behoorlijke eer om het nieuwe jaar officieel te openen. “Het is een eer om het kaasmarktseizoen in Alkmaar te mogen openen. En die goudgele kazen doen me natuurlijk ook een beetje denken aan mijn eigen gouden momenten”, vertelde Schouten daar eerder nog over met een knipoog.

Op haar eigen Instagram-account deelt Schouten een aantal stories van de bijzondere gebeurtenis. De dag begint met een toespraak op het Alkmaarse stadhuis, waar de meervoudig olympisch kampioene een zaal toespreekt. Wat opvalt zijn de vele typische en gekleurde hoedjes van de kaashandelaren.

Tradities

Vervolgens verplaatst het hele gezelschap zich naar het Waagplein en ook daar mag Schouten een aantal tradities uitoefenen. Eerst luidt ze voor het eerst de typische kaasbel, de traditionele opening van de kaasmarkt, om vervolgens onder toeziend oog van een aantal experts het eerste stukje kaas te proeven. Het kan niet op voor de voormalig topschaatsster.

Of we Schouten straks ook wekelijks op de kaasmarkt kunnen zien, valt nog te bezien. Wel passen haar carrière en het werk op de kaasmarkt volgens de Alkmaarse burgemeester goed bij elkaar. Voor beide beroepen moet je namelijk een ontzettend goed 'doorzettingsvermogen' hebben.

Vakantie voorbij?

Na twee drukke weken als analist bij de Olympische Spelen in Milaan was het tijd om wat rust te pakken. Dat deed ze eerder al door op wintersport te gaan met haar man in de Franse Alpen. Nu ze weer terugkomt mag ze dus meteen weer aan de bak. De ronde kazen zouden namelijk ongeveer twaalf kilo wegen.