Schaatsicoon Jutta Leerdam valt door de mand in virale video: 'Maar dat is toch hetzelfde?'

Topschaatsster Jutta Leerdam deelt vrijwel alle belangrijke momenten uit haar leven op sociale media. Ze is langzamerhand bezig aan de lange voorbereidingen op het olympische seizoen. Tussendoor blijft er genoeg tijd voor een virale video, al vragen volgers zich deze keer af of haar statement wel klopt.

Het schaatsseizoen is al enige maanden voorbij, maar Leerdam blijft altijd in beeld. Ze bracht de afgelopen maanden door op Puerto Rico, waar hij verloofde Jake Paul woont. Inmiddels heeft ze het zonnige leven op het strand ingeruild voor een uren in de sportschool, op de rollerskatebaan en de fiets.

Topschaatsster Jutta Leerdam deelt geheimen uit de slaapkamer met Jake Paul: 'Ik wil niet diegene zijn...' Jutta Leerdam en Jake Paul leven door hun carrières een groot deel van het jaar gescheiden. Dan zou je denken dat ze ieder moment samen willen zijn wanneer ze elkaar wél zien.

Engelse taal

Naast haar vijf miljoen volgers op Instagram timmert Leerdam ook op TikTok aan de weg. Op dat platform heeft ze ruimte voor kortere video's, vaak met humor. Ze verzamelde liefst 1,8 miljoen volgers. Haar nieuwste video is opnieuw viraal gegaan, al lijkt die niet helemaal te kloppen.

'Ik, die hem vraag of hij soms vergeet dat Engels niet mijn eerste taal is', schrijft ze op de TikTok-video. Het is een verwijzing naar het feit dat haar Amerikaanse verloofde Paul wél zijn moedertaal spreekt in de relatie. Leerdam lipsyncte op een viraal fragment van Sofía Vergara uit de tv-serie Modern Family.

Hart Jutta Leerdam stond even stil na tranen bij Jake Paul: 'Ik wist meteen dat het foute boel was' Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, beleefde afgelopen november een absoluut hoogtepunt in zijn bokscarrière. In het Amerikaanse Texas won hij van meervoudig wereldkampioen zwaargewicht Mike Tyson. Toch waren er zorgen of Paul het gevecht wel zou halen.

"Hoe zeg in Engels dat [geluid van helikopter]", vraagt de Latijns-Amerikaanse Gloria zich in die serie af. "Helikopter", zegt Jay Pritchett terug. Maar daar gaat het nu juist mis, merkt een volger op. 'Maar helicopter is letterlijk helikopter in het Nederlands?' In andere woorden: Leerdam zou juist helemaal geen moeite hebben om de naam van dat woord te moeten bedenken.

Artikel gaat verder na de video.

Toch blijft Leerdam lief voor hij vriend. 'Het antwoord? Hij vergeet het nooit', schrijft ze in de beschrijving van de video. De vechtersbaas houdt dus altijd rekening met het feit dat de moedertaal van Leerdam niet Engels maar Nederlands is.

Verhitte Jake Paul scheldt twee wereldkampioenen de huid vol: 'Dat zei ik!' Jake Paul had woensdag tijdens een persconferentie voor zijn volgende gevecht aan de stok met zijn tegenstander en diens vader. Julio César Chávez (62), een vroegere bokskampioen, was niet onder de indruk van het gevecht tussen Paul en Mike Tyson.

Helikopter

Een helikopter speelde ook een grote rol in de HBO Max-serie Paul American, waar ook de schaatsster veel aanwezig in is. In de nieuwste aflevering bezochten Paul en Leerdam met een helikopter de kersverse ouders Logan Paul en Nina Agdal. De piloot van de helikopter zocht een geschikt plekje om te landen, maar dit bleek moeilijker dan gedacht.

Op het moment dat hij koos om het ding vlakbij een vuurkorf te parkeren, vlogen de stoelen door de luchtverplaatsing in het rond. Eentje vloog in brand en de ander belandde in het meer.