Kjeld Nuis kende een turbulente periode in aanloop naar de Olympische Spelen. Op het olympisch kwalificatietoernooi was er een hoop te doen over de 36-jarige, die zich tijdens en rondom het toernooi fel uitsprak over de opzet van het OKT. Daar kwam een minstens zo felle reactie op van collega Joep Wennemars. In een openhartige video laat Nuis blijken de uitspraken van Wennemars te begrijpen, maar het tegelijkertijd ook jammer te vinden.

Het OKT liet de nodige sporen na, en die waren lang niet allemaal positief. Zo kreeg Nuis een hoop bagger over zich heen toen bleek dat Tim Prins de olympische 1500 meter misliep omdat Marcel Bosker een aanwijsplek kreeg. Daardoor mag Nuis naast de 1000 meter ook de 1500 meter rijden.

Veel nare reacties voor Kjeld Nuis

Dat leverde een hoop emotionele en nare reacties op aan het adres van Nuis, die daar openlijk over vertelt in de documentaire Kjeld Nuis: Missie Milaan van NOS Sport. "Van huichelaar tot dat je je nek breekt in Milaan", zo noemt Nuis twee voorbeelden. De haatreacties maakten veel los, zo rep vriendin Joy Beune op te stoppen met Nuis lastig te vallen en hekelde ook Marianne Timmer de doodsbedreigingen aan het adres van Nuis en bondscoach Rintje Ritsma.

Dat deed Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Nuis kreeg die steunbetuiging ook mee. "Marianne Timmer had er in haar podcast iets over gezegd: dit past niet in de schaatscultuur, dit past helemaal nergens. Je moet gewoon niet iemand zoiets wensen, dat doe je niet", stelt Nuis in de documentaire.

Uitspraken Joep Wennemars

Het besluit ten koste van Prins was niet het enige moment waardoor Nuis veel onaangename reacties kreeg. Ook uitspraken van Joep Wennemars maakten veel los. Wennemars vond het niet terecht dat Nuis zich tijdens en vlak voor het OKT beklaagde over de competitie-opzet, maar vond dat de ervaren schaatser van Team Reggeborgh dat al veel eerder had moeten doen. "Hij had zich ook de afgelopen twaalf jaar kunnen inzetten voor een ander kwalificatiesysteem", aldus Wennemars.

Nuis heeft inhoudelijk niets aan te merken op de woorden van Wennemars, maar had het zelf waarschijnlijk anders aangepakt na het OKT. "Hij was best emotioneel na zijn OKT, waar hij fantastisch reed", zo begint de drievoudig olympisch kampioen. "Hij heeft helemaal een punt, maar dan denk ik: jongen je hebt het zo goed gedaan, wees blij, vier het en wees positief. In plaats van omkijken naar iemand die het niet gehaald heeft en die naar beneden halen. Ik vond het best wel jammer dat hij dat deed."

Maar, zo wil Nuis benadrukken, Wennemars had inhoudelijk zeker een punt. "Misschien had ik dat (uitspreken over OKT-regels, red.) ook wel eerder kunnen doen."

Clash op de Olympische Spelen

Beide schaatsers strijden op de Spelen om de medailles. Nuis rijdt dus de 1000 en 1500 meter, Wennemars komt op drie afstanden in actie. Hij plaatste zich immers ook voor de 500 meter.

