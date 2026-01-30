Kjeld Nuis heeft hard moeten werken om bij de Nederlandse schaatstop te horen. Dat had te maken met een heftig auto-ongeluk met ernstig letsel tot gevolg. "Daar had ik denk ik ook wel kunnen stoppen."

Nuis reed in zijn jeugd altijd met een groepje naar de schaatsbaan in De Uithof in Den Haag. Maar op een dag ging het mis voor Nuis, op dat moment 13 jaar oud. "Dat was wel een kantelpunt", vertelt hij in de documentaire Missie Milaan.

"Daar had ik denk ik ook wel kunnen stoppen." Op de terugweg botste de auto waar hij in zat op een stilstaande file. "Ik zat lekker te kletsen, allemaal geen gordel om en wij rijden op die file in en ik vlieg zo met mijn hoofd tegen het zijportier", schetst de 36-jarige de situatie. "En mijn hoofd was gewoon helemaal kapot. Ik had mijn oogkas op drie plekken gebroken. Mijn jukbeen was ook gebroken."

Daarnaast had hij flinke verwondingen en veel hechtingen in zijn gezicht. Bovendien had hij een zware hersenschudding. "Ik heb alles ondergekotst in die auto vanwege die hersenschudding." Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn ouders werden gebeld.

'Een afschuwelijk gezicht'

Die schrokken enorm. "Hij had een jaap van z'n neus tot z'n kruin", zegt vader Roland over hoe hij zijn zoon aantrof in het ziekenhuis. "Dat voel je nog. Het was een afschuwelijk gezicht, waarbij de arts zei: 'Ja, we moeten hem wel hier houden, want als hij vannacht een bloeding krijgt in zijn hersenen dan moet hij geopereerd worden'. Dus dat was wel een nacht dat we allebei geen oog dicht hebben gedaan."

Moeder Brigitta bevestigt dat. "En ze wilden ook testen of hij geen neurologische schade had. Nou, dan ga je echt niet lekker naar bed. Dat vergeet je echt nooit meer", zegt zij.

Impact op schaatscarrière

Hij had tijd nodig om te herstellen en dat had veel impact op zijn schaatscarrière. "Ik heb toen een jaar niet kunnen trainen." Als gevolg daarvan werd hij uit de gewestelijke selectie gezet. Dat was een klap voor Nuis, die twijfelde over zijn toekomst. "Toen heb ik een gesprek met mijn vader gehad. En die zei: 'Je bent nou op een leeftijd en er komen allemaal andere dingen die leuk zijn. Wat wil je nog graag?' Ja, ik wil nog steeds schaatstopper worden", was het antwoord van de meervoudig olympisch kampioen.

Zijn vader wilde hem helpen en ze spraken af dat Kjeld zich zou blijven inspannen. Roland maakte een trainingsschema voor hem. "En na dat jaar reed ik op het NK de hele gewestelijke selectie naar huis", vertelt Nuis. Hij verdiende zo zijn plek weer terug in de selectie. "Daar ben ik nu nog steeds supertrots op en mijn vader en trainer bij de club nog steeds super dankbaar voor."

