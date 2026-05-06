Het is nog altijd onduidelijk of Jutta Leerdam ook komend seizoen op de schaatsbaan te bewonderen zal zijn en daarmee houdt ze de gemoederen flink bezig. Een incident met een bekende influencer tijdens een voetbaltoernooi zorgde voor een flinke rel in de buitenlandse media en dat vinden oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As 'bizar'.

Leerdam deed enige tijd geleden mee aan een voetbaltoernooi met allerlei influencers. Dat evenement werd georganiseerd door een drankje waar de topschaatsster zelf ook regelmatig reclame voor en mee maakt. Leerdam gaf tijdens het toernooi een geweldige assist en ontving ook nog een onbedoelde kopstoot. In de buitenlandse media was een woordenwisseling met TikTok-sensatie en streamer Marlon Garcia uit Zweden groot nieuws.

'Ruzie' Leerdam ging viral

"Als we het over overdreven hebben...", reageert Van As op dat incident in de wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl. Hoog legt vervolgens uit wat er preceis gebeurde: "Er zat een TikTokker bij haar in het team en die was natuurlijk alleen maar aan het filmen. Toen heeft zij tegen hem gezegd: 'Hé, we moeten hier dit partijtje winnen dus less talking, less camera en we gaan hier voetballen'."

Daarmee was een rel geboren volgens Hoog: "Dat ging viral en werd bestempeld als grote ruzie." Dat vind Van As ongelofelijk: "Dat is bizar, wij kijken ernaar en denken: ze heeft wel gelijk eigenlijk." "Ik vond het wel grappig dat ze dat zei", vult Hoog aan.

Teamgenoot Leerdam vertrekt

Ondertussen gebeurde er op sportief vlak ook nog iets bij Leerdam, waarvan nog altijd niet duidelijk is of ze doorgaat als schaatsster. Ze koos in 2024 voor de individuele route, maar vormde met Kai Verbij en Ted Dalrymple afgelopen jaar wel Team Kafra. Dalrymple zal vanaf het nieuwe seizoen echter uitkomen voor een andere ploeg.

"Haar sparringspartner gaat nu weg dus er blijft weinig van haar team over", vertelt Hoog, die het idee heeft dat Leerdam steeds meer afstand neemt van haar sportieve omgeving. "Ze heeft zelf natuurlijk ook nog niet aangegeven of ze nu gaat stoppen of doorgaat. Dus bij geen bericht zou je denken dat ze gewoon nog doorgaat, maar ze heeft in ieder geval nog niks aangekondigd."

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. In deze aflevering onder anderen aandacht voor het ingrijpende besluit van Xan de Waard, de onrust rond Michel van Gerwen, de opmerkelijke plannen van Antoinette Rijpma-de Jong én de internationale ophef rond Jutta Leerdam.

