Hongerige schaatsster Pien Hersman laat haar lenigheid zien: 'Ik raak de hoeken beter'

Het duurt nog een maand of vijf voordat het nieuwe schaatsseizoen begint. Maar toppers als Pien Hersman kunnen echt niet stilzitten en doen dat dan ook niet. De dochter van oud-schaatser Martin Hersman laat op sociale media zien wat ze zoal uitspookt.

Vanuit de Spaanse plaats Denia aan de Costa Blanca laat Hersman kiekjes zien waarop ze rek- en strekoefeningen doet. De spieren moeten immers soepel worden gehouden.

"Ik raak de hoeken beter, als ik weet dat er daarna een proteïnereep met chocola op me wacht", schrijft ze. Daarmee verweeft ze slim een persoonlijke post met een commerciële boodschap, want de reep waarnaar ze verlangt wordt op de laatste foto in de reeks getoond. Ongetwijfeld is het een van haar sponsoren of wordt er voor de post betaald.

Geweldige week

Eerder in de week plaatste de specialiste op de 1000 en 1500 meter ook een update op Tiktok. "Ik had een geweldige week", meldt ze. "Ik zag mijn vriend weer na een tijdje", waarmee ze doelt op tenisser Jesper de Jong.

Ook had ze 'het eerste diner op het strand'. En: "Ik zag mijn zusje weer na vier maanden." Daarmee hield de vreugde niet op, want ook heeft ze een digitaal cameratoestel gekocht en heeft ze dagelijks gefiets in het zonnetje. De reeks eindigt met een foto vanuit Schiphol, waar ze in een vliegtuig naar Spanje stapte.

Douchen

En in een andere video laat ze 'een dag uit het trainingskamp' zien. Om 8.00 uur staat ze op en doet ze de gordijnen in de hotelkamer open, daarna volgt koffie en ontbijt, om dan om 9.20 nog de tanden te poetsen en de laatste voorbereidingen voor de training af te ronden.

En zo gaat het door: na de training is er gelegenheid voor een lunch met veel sla, gevolgd door nog een kopje koffie. Tussendoor wordt nog snel aan een sponsor gedacht, waarna het tijd is om te wielrennen. Het avondblok bestaat uit diner om 18.30 uur, douchen en een bezoekje aan de fysiotherapeut. Om 22.30 knipt ze in haar slaapkamer het licht uit: 'Goedenacht!'