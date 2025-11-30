Topschaatsster Jutta Leerdam is weer aan het trainen na haar aanrijding. Zaterdag deelde de Westlandse een video op TikTok waarin te zien was dat ze schaafwonden op haar kin en arm had opgelopen na een aanrijding met een automobilist die op zijn telefoon zat. Op Instagram maakt ze zaterdagavond bekend dat het naar omstandigheden goed gaat en dat ze weer aan het trainen is.

'Nog steeds gezond. We hebben dingen te doen', schrijft Leerdam bij een foto van zichzelf waarop ze lachend te zien is terwijl ze aan het trainen is. Dat doet ze in Thialf, waar ze normaal veelvuldig op het ijs te zien is. Eerder op de dag deelde ze een video van zichzelf waarop ze te zien was met enkele schaafwonden. 'Aan de man die op zijn stomme, kleine telefoon zat, terwijl hij aan het rijden was en mij van de weg heeft gereden', schreef ze daar bij.

'Mazzel dat ik taai ben'

'Hij kwam uit de andere richting en reed aan mijn kant van de weg', liet de 26-jarige Westlandse weten in het onderschrift bij de video. 'Hij heeft mazzel dat ik taai ben.' In de reacties liet ze al weten dat haar volgers zich geen zorgen hoeven te maken. 'Geen zorgen. Ik ben nog steeds gezond', reageerde ze op een volger die geschrokken was van het incident.

Door de update lijkt het olympisch kwalificatietoernooi, dat in december plaatsvindt, in elk geval niet in gevaar te komen voor Leerdam. De topschaatsster hoopt zich daar te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026 om daar een gooi te doen naar het felbegeerde goud op haar favoriete afstand: de 1000 meter.

Leerdam heeft al veel prijzen behaald tijdens haar carrière als topschaatsster. Toch droomt ze nog altijd van olympisch goud, het ontbrekende deel in haar prijzenkast. Volgend jaar hoopt ze dan ook met goud naar huis te zullen keren uit Milaan. In de Netflix-serie Paul American liet haar verloofde Jake Paul eerder dit jaar weten dat Leerdam na de Spelen zou stoppen met schaatsen. De twee willen een gezin stichten. Zelf liet Leerdam onlangs bij de NOS weten pas na de Spelen een keuze over haar carrière te zullen maken.

