Jutta Leerdam dobbert samen met ex-vriendin Jake Paul in zwembad

Jutta Leerdam deelde in haar Instagram Stories wat beelden met Abby Wetherington. De twee zijn al een tijd goede vrienden, hoewel Wetherington ook de ex is van Jake Paul. Leerdam en Paul zijn al een tijdje een setje.

Eerst reden Leerdam en Wetherington samen rond in een golfkarretje. Een story later dobberden Leerdam en Paul in een opblaasbaar speeltje en lieten zij zich voortrekken door Wetherington. De schaatsster zal het niet heel spannend meer vinden om met de ex van Paul om te gaan, want de twee zijn inmiddels al ruim een jaar vriendinnen.

Wetherington lijkt een relatie te hebben met de Tsjechische YouTuber Jon Marianek. Hij promoot de gevechten van Jake Paul. All good tussen de twee stellen, dus. Leerdam deelde zelfs nog een story van Marianek met haar eigen volgers.

Jutta Leerdam

Leerdam bereidt zich in de Verenigde Staten voor op het nieuwe schaatsseizoen. Zij twijfelde de afgelopen maanden om zich bij een team te voegen, nadat haar contract afliep bij schaatsteam Jumbo. Uiteindelijk koos zij er voor om zelfstandig aan de slag te gaan. Daarbij krijgt zij wel hulpmiddelen aangereikt.

Jutta Leerdam bezig met nieuwe schaatsploeg: 'Binnenkort vertrekt ze weer' Jutta Leerdam heeft in haar solo-carrière er toch voor gekozen om zich aan te sluiten bij een Nederlandse ploeg. De 25-jarige schaatsster trainde de afgelopen anderhalve week mee bij Team Novus.

Zo heeft de KNSB laten weten dat Leerdam - als absolute topschaatsster - gebruik mag maken van de faciliteiten waar de andere profs ook gebruik van mogen maken. Ook mag zij trainen op de uurtjes dat de profteams aan het trainen zijn.

Als Leerdam in Nederland is, traint zij mee met Team Novus. Maar door zich niet aan een team te verbinden, heeft Leerdam de vrijheid om naar haar vriend in de Verenigde Staten af te reizen. Jake Paul is ook een trainingsbeest, dus zij zal ongetwijfeld weer fit in Nederland verschijnen voor het nieuwe schaatsseizoen.

Jake Paul is steenrijk, omstreden én de vriend van Jutta Leerdam: van Disney-acteur tot wereldkampioen boksen? Het is nooit saai rondom Jake Paul. Sinds ruim een jaar zien we extra veel van de Amerikaanse bokser/influencer, omdat hij een relatie heeft met 'onze' schaatsdiva Jutta Leerdam. Maar wie is Jake Paul precies?

Jake Paul

Paul is namelijk een bokser. Hij heeft het doel om wereldkampioen te worden en vecht op zijn weg daar naartoe tegen interessante tegenstanders. Eerst waren het vooral bekende mensen, maar later dit jaar vecht Paul ook tegen de legendarische Mike Tyson. Op het moment van het gevecht is de oud-wereldkampioen 58 jaar.