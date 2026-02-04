Jutta Leerdam en Jake Paul zijn sinds vorig jaar verloofd en natuurlijk mocht de wereld meegenieten van het aanzoek. Nog lang niet alles over dat moment was bekend, maar nu doet de schoonmoeder van de topschaatsster nog wat romantische details uit de doeken.

“Jake vloog ons en Jutta's ouders naar St. Lucia”, vertelt Pam Stepnick in haar net verschenen boek 'F*** the Pauls'. “Hij verraste Jutta met een verlovingsring. Jake haalde alles uit de kast. Hij liet singer-songwriter Albert Stanaj invliegen, die het nummer 'Romantic' speelde. Dat lieve liedje gaat over een stel dat elkaar inspireert om te groeien. Ik snap helemaal waarom dit Jutta en Jake's nummer is, want dat is precies wat ze voor elkaar doen.”

Leerdam en Paul zijn sinds begin 2023 samen. De Amerikaanse influencer en bokser benaderde de schaatsster via Instagram en vroeg of ze in zijn podcast wilde komen. In eerste instantie reageerde ze wat terughoudend, maar uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar toch. De vonk sloeg over en in maart van vorig jaar volgde de verloving.

'Doelbewust en romantisch'

Leerdams schoonmoeder is duidelijk erg onder de indruk van het huwelijksaanzoek van haar zoon. “Terwijl Albert zong, ging Jake op één knie en bood Jutta een vrij complexe ring aan die aan een ijsbaan doet denken”, gaat Stepnick verder. “Het was allemaal zo doelbewust en romantisch. De gedachte achter elke actie deed me denken aan David, die er keer op keer voor zorgt dat ik me gewaardeerd en gezien voel.”

David, is David Stepnick, de tweede man van Pam. Ze trouwde met hem na haar scheiding van Greg Paul, de vader van Jake en diens broer Logan.

Hartverwarmend

Stepnick smolt bij het zien van Jake en de vrouw van zijn leven: “Het was hartverwarmend hoe mijn zoon, deze Hulk van een mens, in een totale romanticus veranderde door de juiste vrouw.”

Olympische Spelen

Leerdam staat op het punt voor de tweede keer deel te nemen aan de Olympische Spelen. De Westlandse schaatsster aast op haar eerste gouden medaille, de hoofdprijs die haar loopbaan naar eigen zeggen compleet zou maken. De grootste kans lijkt te liggen op de 1000 meter, maar dan zal Leerdam wel af moeten rekenen met onder meer Femke Kok en titelverdedigster Miho Takagi.

Leerdam ging alleen al door de manier waarop ze richting Milaan ging wereldnieuws. Ze liet een deel van haar familie in een privéjet stappen om haar onderweg op te pikken en samen richting Italië te vliegen.

Gezin Leerdam-Paul

Jake Paul zal in Milaan van de partij om zijn verloofde naar het goud te schreeuwen. De wereldberoemde influencer, die ook aan de weg timmert als bokser, liet al weten na de Spelen dolgraag aan een gezin te willen beginnen.