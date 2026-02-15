Jutta Leerdam was al de populairste atlete van de hele Olympische Spelen in Milaan, maar door haar medailles en media-aandacht is haar Instagram-account helemaal ontploft. Sinds de openingsceremonie ruim een week geleden heeft ze er inmiddels meer dan 1,2 miljoen volgers bij en is alweer op weg naar de volgende mijlpaal. Haar grote concurrente Femke Kok verbleekt bij dat soort aantallen.

Leerdam begon de Olympische Spelen met ruim vijf miljoen volgers en stond volop in het middelpunt van de belangstelling. Van een vlucht met een privéjet, een tijdelijke boycot van de Nederlandse pers tot haar zinderende gouden medaille op de 1000 meter: het ging eigenlijk al de hele Spelen over het schaatsicoon, die ook nog eens zilver pakte op de 500 meter.

Explosie van aantal volgers

Haar verloofde Jake Paul (29 miljoen volgers) zat samen met zijn moeder en familie Leerdam op de tribune voor de olympische 1000 en 500 meter. De druk op Leerdam werd door Femke Kok flink opgevoerd, maar ze bleek er tegen bestand op haar eigen afstand. Samen verdeelden ze het goud en zilver op de twee sprintafstanden eerlijk.

Door die wereldprestatie schoot het aantal volgers van Leerdam op haar zeer actieve Instagram-pagina door de magische grens van zes miljoen. Na de 500 meter, waarop ze zilver pakte, beleefde ze weer een piekje en staat de teller inmiddels op ruim 6,2 miljoen volgers. De zeven miljoen zijn daarmee al in zicht.

Magische grens

Op TikTok staat Leerdam nu op 2,9 miljoen volgers, ook bijna een miljoen volgers meer dan dat ze had op de dag van de openingsceremonie (vrijdag 6 februari).

Lindsey Vonn

Is 6,2 miljoen volgers veel? Jazeker, geen enkele sporter op de Winterspelen komt in de buurt. De Amerikaanse Lindsey Vonn bijvoorbeeld, toch bepaald niet de minste, moet het doen met 3,4 miljoen volgers. Suzanne Schulting, drievoudig olympisch kampioene shortrack, heeft een kleine 900.000 volgers. Joy Beune moet het doen met 335.000, een aantal dat Leerdam er maandag zo ongeveer in één dag bij kreeg.

Femke Kok is op de Olympische Spelen ook een stuk populairder geworden. Na haar gouden medaille op de 500 meter staat de teller op 282.000. Ver verwijderd van Leerdam, maar toch een explosieve groei van haar account. Voor de Spelen zat ze nog ver onder de 250.000. De Winterspelen zijn hét grote podium voor de schaatsers en de kans ook op financiële zekerheid. Want al die volgers leveren uiteindelijk ook geld op als sponsors zich melden. Kok kan haar status nog verder vergroten op de 1500 meter, waar ze ook nog in actie komt. Leerdam is na twee afstanden en twee medailles klaar in Milaan.

Overigens moet Leerdam nog wel enkele Nederlandse collega-topsporters voor zich dulden. Zo heeft topvoetballer Memphis Depay op Instagram 20,4 miljoen volgers, staat de teller van viervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen op 17,9 miljoen volgers en heeft Virgil van Dijk een fanschare van 17,2 miljoen volgers.