Jutta Leerdam is door haar relatie met bokser en entertainer Jake Paul in zijn excentrieke familie terecht gekomen. Het Amerikaanse gezin staat vaak in de belangstelling en duiken overal op in de media. Dat gebeurde zaterdag wel op een heel opvallend moment, vond moeder Pam Stepnick.

De schoonmoeder van Nederlandse topschaatsster Leerdam deelde dat zaterdag in een bericht op Instagram. Ze deelde een video in haar story uit de realityserie Paul American, van Jake en zijn broer Logan. Daarin spelen ook hun ouders en geliefden een grote rol.

In het clipje spreekt Stepnick over de 'spritualiteit' van Jake. "Hij heeft een diepe spirituele connectie", zegt ze in de video. "Dat komt door zijn ervaring in Costa Rica met ayahuasca." Daarmee doelt ze op een natuurlijk tripmiddel dat veel gebruikt wordt in Zuid-Amerikaanse stammen. Paul heeft dat al vaker gebruikt om zijn trauma's te verwerken en een 'spirituele reis' te maken. Ook Leerdam slikte het middel.

Boodschap van God

"God heeft hem dingen verteld: je bent voorbestemd om een leider, een God en een koning te zijn", vervolgt Stepnick in het fragment. "Dat heeft hij gezien. Dus ik weet dat hij in een hogere macht gelooft."

De video dook op op een opvallend moment voor Stepnick. "Dit kwam vandaag random voorbij in mijn Instagram-video's, net nadat ik had gebeden om het woord van God te verspreiden", schrijft ze. "Dit moet een boodschap zijn", richt ze zich tot haar volgers en haar 28-jarige zoon.

Boek

Stepnick staat momenteel in de spotlights met haar eigen boek over de opvoeding van haar zoons en de relatie en scheiding met hun vader. Ook daarin kreeg Leerdam een speciale rol. De schaatsster kreeg een specifieke vermelding in het boek als 'toekomstig schoondochter'. Ze kreeg ook al een exemplaar opgestuurd met een persoonlijke, handgeschreven boodschap.

Paul en Leerdam verloofden zich in maart 2025. Ze hopen na de Olympische Spelen van Milaan in februari hun huwelijk te kunnen plannen. De schaatskampioene hoopt eerst haar droom van een olympisch gouden medaille te kunnen waarmaken op haar favoriete afstand: de 1000 meter. Ze zal in Milaan ook starten op de 500 meter.

