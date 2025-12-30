Jutta Leerdam viert in een bijzondere week haar 27e verjaardag. De Nederlandse topschaatsster kende een bewogen periode op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Daar greep Leerdam naast een ticket op haar favoriete afstand (1000 meter), maar revancheerde ze zich op de 500 meter. Als kerst op de taart is ze ook nog jarig. Dat viert haar verloofde Jake Paul met een opvallende foto.

Op tweede kerstdag begon het OKT in tranen voor Leerdam. Ze ging in de tweede bocht op haar geliefde 1000 meter onderuit. Ze richtte zich knap op, door twee dagen later op de sprint naar een tweede plek achter Femke Kok te schaatsen. Maandag waagde ze nog een poging op de 1500 meter, daar viel ze niet in de prijzen.

Direct na haar slotrace op het OKT deelde Leerdam wat de plannen waren voor haar verjaardag. "Uit eten met mijn familie, denk ik. Even wat leuks doen. Met mijn familie, de leukste mensen van de wereld, dus daar ben ik heel blij mee", sprak ze tegenover Eurosport.

Jake Paul tovert oude foto tevoorschijn

Haar verloofde Jake Paul deed in het Nederlands al een felicitatie. "Er staan nog veel geweldige dingen te gebeuren, prinses", schreef hij bij de verjaardagspost die Leerdam op Instagram plaatste.

Maar zelf had Paul als echte influencer betaamt ook een post klaar voor Beune. "Happy birthday to my baby Jut. Ik hou van jou", zette hij erbij. Daarbij deelde de Amerikaan vier foto's van het koppel. Een vijfde was van Leerdam zelf. Op de jeugdfoto is piraat Jutta te zien, inclusief ooglapje.

