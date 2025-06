Het zijn niet de meest makkelijke dagen geweest voor Jutta Leerdam, maar gelukkig deelde ze woensdag geruststellende beelden via Instagram. Daarop lijkt ze wat meer hersteld van een medische ingreep die ze moest ondergaan. De topschaatsster liet zich er niet door uit het veld slaan en verscheen weer op een vertrouwde locatie, om haar grote liefde uit te voeren.

Leerdam nam onlangs het besluit om tijdens de voorbereiding haar verstandskiezen te laten trekken. Dat ging niet zonder pijn, want de schaatsster had er de afgelopen dagen veel last van. Zo was ze veelvuldig met coolpacks op haar wang te zien. Zelf omschreef ze het alsof ze zich 'net een hamster voelde' omdat het gezicht was opgezwollen.

Wang voor een deel bedekt

Het lijkt inmiddels een stuk beter te gaan. Op dinsdag verscheen Leerdam namelijk weer op het ijs. Dat liet ze uitgebreid zien op haar eigen Instagram-kanaal met meer dan vijf miljoen volgers. Ze reed de nodige rondjes op de schaatsbaan van Thialf. Hoewel ze haar wang voor een flink deel bedekte, leek de ernstige zwelling alweer verdwenen.

i Jutta Leerdam deelt een foto van haar op het ijs, met haar gezicht voor een deel bedekt © Instagram

Dus kon ze weer uitvoeren wat ze het liefste doet: schaatsen. Dat gebeurde op de WK afstanden in maart voor het laatst. Daarna ging Leerdam een zomerstop in, om vervolgens lange tijd op het 'droge' te trainen.

Cruciaal jaar Jutta Leerdam

De 26-jarige schaatsster staat voor misschien wel het belangrijkste jaar uit haar sportcarrière. De verloofde van Jake Paul wil uiteraard plaatsing afdwingen voor de Olympische Spelen. Een cruciaal doel, want eerder maakte ze al duidelijk dat ze niet nog vier jaar doorgaat. De missie is duidelijk: eindelijk goud winnen op 'haar' 1000 meter tijdens de Spelen van Milaan.

Daarna gaat ze zeer waarschijnlijk een heel ander leven beginnen. UIteraard volgt er nog een huwelijk met Paul, maar ook zou het stel snel aan kinderen willen beginnen. Na het afgelopen seizoen, waarbij Leerdam onder meer drie medailles op de WK Afstanden won, spendeerde ze al veelvuldig tijd met haar schoonfamilie. Dat deed ze op Puerto Rico, al vroeg Paul haar ten huwelijk op het eiland Saint Lucia.

Belangrijke race in december

Wanneer de bruiloft plaatsvindt is nog onduidelijk. Leerdam lijkt zich eerst te focussen op het Olympisch Kwalificatietoernooi (26 tot en met 30 december) in Heerenveen. Daar moet ze pieken om een ticket voor de Spelen te bemachtigen. Die vinden namelijk pas in februari plaats. Het toernooi gaat op 6 februari van start en duurt tot en met 22 februari.