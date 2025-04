Verbazing door uitspraken Jake Paul over beëindigen carrière Jutta Leerdam: 'Waar koop je die kinderen?'

De verloofde van Jutta Leerdam, Jake Paul, is samen met zijn broer Logan te zien in hun nieuwe realityserie Paul American. De show geeft een inkijkje in het leven van de familie en dus ook in dat van Leerdam. Maar in de eerste aflevering doet Jake een opvallende uitspraak over de toekomstplannen van de Nederlandse topschaatsster.

De eerste aflevering van de realityserie verscheen op donderdag 27 maart en wekelijks is er een nieuwe aflevering te zien op HBO Max. “Heb jij al gekeken?”, vraagt voormalig tophockeyster Naomi van As aan haar oud-ploeggenote Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze samen maken.

“Ik heb het nog niet gezien, maar ik ben wel benieuwd”, zegt Hoog. “Ik ga het zeker kijken, al hoor ik dat het heel Amerikaans is.” Van As antwoordt: "Dat had ik wel verwacht."

'Waar koop je die?'

“Jutta Leerdam heeft natuurlijk ook een hoofdrol in de serie. Jake geeft dus aan dat hij heel graag een kind wil die dichtbij de leeftijd zit van het pasgeboren dochtertje van zijn broer. Dus hij heeft al even aangegeven dat Leerdam dan na de Winterspelen stopt en dat ze dan kinderen gaan krijgen", begint Hoog over de opmerking van de influencer.

Ze voegt verbaasd toe: “Ten eerste: waar koop je die kinderen? Gaat dat allemaal zo vanzelf denk je? Ik gun het ze hoor, en ik hoop echt dat ze kinderen kunnen krijgen, maar hij kondigt het aan alsof ze al zwanger is.”

Van As haakt in: “We weten allemaal dat het niet altijd makkelijk gaat. Het moet je gegund zijn.” Volgens Hoog is er nog iets anders: “Ten tweede: het is niet aan hem om dat te bepalen.” “In de aflevering zegt Leerdam er zelf helemaal niks over. Dat zegt natuurlijk ook al genoeg”, vult Van As aan. “Je weet ook niet hoe het gemonteerd is.”

'Doodzonde'

Een ding is zeker volgens Hoog: “Ik zou het zo zonde vinden. Ze heeft zo’n goede carrière nog voor de boeg. Het kan zijn dat ze voor een kindje gaan en ze daarna het schaatsen weer oppakt. Dat zie je ook gebeuren in het schaatsen. Ik hoop niet dat haar carrière na de Winterspelen gaat stoppen.”

Van As is het roerend met haar eens: “Zeker in het schaatsen kun je best lang doorgaan. Ze is pas 26 jaar, de tijd is nog lang niet rijp om te stoppen. Ik zou het doodzonde vinden. Ik ben benieuwd of ze hier druk door ervaart."

Hoog denkt dat de Olympische Spelen van Milaan 2026 een grote rol spelen in haar besluit: “Misschien verandert alles als ze olympisch kampioen wordt. Dat is haar hoofddoel. Stel dat het niet lukt, dan kan ik me voorstellen dat ze zegt: ik ga nog vier jaar door.”

Van As knikt: “Of juist dat ze dan zegt: ik kap ermee. Maar zo’n type is ze volgens mij niet.” “Bizar ook dat zo’n opmerking gewoon in de serie wordt gelaten”, concludeert Hoog.

Beluister nu de podcast

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.