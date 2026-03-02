Spanje behaalde op de afgelopen Olympische Winterspelen slechts drie medailles. Je zou zeggen dat ze er dan extra zuinig op zouden zijn. Echter bleek niets minder waar. Het land was de afgelopen week in rep en roer door twee vermiste bronzen plakken.

Spanje schitterde op de afgelopen Olympische Winterspelen in slechts één sport: ski-mountaineering, dat voor het eerst op het programma stond. Ze behaalden op die discipline drie medailles: één goud en twee brons. Hiermee spekte het Iberische land het totaal aantal olympische medailles op het Winterspelen. Tot 2026 pakte Spanje in totaal vijf medailles: één goud, één zilver en drie brons.

Spaanse olympische helden

Ana Alonso was een van de grootheden voor Spanje in Milaan en Cortina. Ze keerde namelijk terug naar huis met twee bronzen plakken. De 31-jarige skiester eindigde als derde in de sprintdiscipline voor vrouwen en behaalde, samen met Oriol Cardona, met veel spanning dezelfde podiumplek in de teamwedstrijd. Cardona werd op zijn beurt olympisch kampioen in de sprint.

Bij thuiskomst werden de twee overspoeld met berichten, prijzen, festiviteiten, bijeenkomsten en interviews. Zo mochten ook zij op bezoek bij het koninklijk huis en gingen ze langs bij de Spaanse regering.

Vermiste medailles

Midden in deze hectiek verdwenen de twee bronzen medailles van Alonso. Spanje was in rep in roer. In een poging haar verloren plakken terug te vinden, plaatste Alonso zelfs een oproep in de Spaanse sportkrant AS. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet niet of ik ze in de rugzak van mijn collega, in de taxi of ergens anders heb laten liggen", zo schreef ze gepanikeerd.

Uiteindelijk bleken de verloren medailles dichter bij huis dan dan Alonso dacht. De Spaanse had namelijk haar olympisch eremetaal goed verstopt in een binnenzakje van haar eigen rugzak. Eind goed al goed.