Spanje heeft de eerste gouden medaille van deze Olympische Winterspelen in Italië binnen. Oriol Cardona Coll was de snelste bij de nieuwe olympische sport skimo, die niet onomstreden is.

Coll domineerde de hele race en liet Nikita Filippov, een Russische atleet die onder neutrale vlag deelnam, 1.52 seconden achter zich. De Fransman Thibault Anselmet pakte het brons, met een achterstand van 2.31 seconden.

Debuut voor skimo

Skimo, kort voor ski-alpinisme, is een spectaculaire nieuwe discipline op de Olympische Spelen en maakt zijn debuut in Milaan-Cortina 2026. Het is de eerste gloednieuwe sport op de Winterspelen sinds skeleton in Salt Lake City in 2002.

In Italië worden drie kwalificatierondes en twee halve finales gehouden, waaruit de zes beste atleten naar voren komen. Het parcours lijkt op een winterpark en stelt de olympiërs voor diverse kracht- en uithoudingsproeven. Een van de meest opvallende onderdelen is het beklimmen van trappen, waarvoor de ski's afgedaan moeten worden. Na het bereiken van de top volgt een razendsnelle afdaling naar de finishlijn.

De nieuwe sport heeft niet gelijk aan een goede imagoboost gedaan. Kijkers van de sport waren kritisch op het evenement, dat dus niet bepaald de harten gestolen heeft van de fans.

Russische atleet

Nikita Filippov pakte het zilver op de skimo. Dit was de eerste individuele medaille voor een atleet die onder de neutrale vlag meedoet aan de Olympische Winterspelen in Milaan. "Het is moeilijk om te zien dat andere atleten de kleuren en de vlag van hun land mogen dragen", vertelt de Rus aan persbureau Reuters. "Maar het is oké. Iedereen weet waar ik vandaan kom en ik ben gewoon erg blij dat de droom die ik van kinds af aan heb, is uitgekomen."

"Ik hoop dat er na deze Olympische Spelen geen neutrale atleten meer zijn en dat het iets voor het verleden is", zo besloot Filippov.