Spelersvrouwen Oranje-internationals in tranen om ontroerend filmpje Nathan Aké en zijn vrouw

Spelersvrouwen van de Oranje-internationals kunnen hun tranen niet bedwingen na het zien van een ontroerend filmpje van Nathan Aké en zijn vrouw Kaylee. De dochter van het stel speelt daarin een grote rol.

Nathan en Kaylee zijn al meer dan tien jaar samen en in 2022 trouwden ze. In datzelfde jaar kregen ze hun eerste kind, een dochter van wie de naam niet bekend werd gemaakt. Zij wordt nu een grote zus, want Kaylee is weer in verwachting.

De eerste dochter van de Manchester City-verdediger en zijn vrouw is er in ieder geval helemaal klaar voor om haar broertje of zusje te verwelkomen. Dat blijkt uit een vertederend filmpje. Daarin is Kaylee met haar babybuik en haar man te zien, terwijl de stem van hun dochter te horen is.

Ontroerend

"Mama babybuik", klinkt het kinderstemmetje. "Baby lief. Hou van jou, baby." De volgers van Kaylee smelten bij het horen van die liefdevolle woorden. Veel spelersvrouwen van Oranje-internationals laten in de reacties een emoji achter met tranen in de ogen van ontroering.

Onder hen zijn Noa van der Bij (vriendin Cody Gakpo), Mikky Kiemeney (vrouw Frenkie de Jong) en Estelle Bergkamp (vriendin Donny van de Beek). "De beste grote zus", schrijft de dochter van oud-topvoetballer Dennis Bergkamp.

Die drie spelersvrouwen zijn zelf ook moeder. Kiemeney is zelf ook in verwachting van haar tweede kind met De Jong. Ze kreeg met de FC Barcelona-middenvelder in 2023 een zoon: Miles.

Oranje

Aké maakte in 2017 zijn debuut voor het Nederlands elftal. Hij droeg 53 keer het shirt van Oranje en maakte 5 doelpunten. Hij ontmoette zijn geliefde in 2011 in Rotterdam, waar de verdediger toen nog bij Feyenoord in de jeugd speelde. Kaylee studeerde in die stad aan de Erasmus Universiteit. En ze voetbalde zelf ook. Bij amateurclub SVS in Capelle aan den IJssel.

Al kort daarna verhuisde Kaylee met haar vriend mee naar Engeland. Nathan verruilde Feyenoord voor Premier League-club Chelsea. Nadat hij verhuurd werd aan enkele andere Engelse clubs ging de 46-voudig internationals via AFC Bournemouth in 2020 naar Manchester City. Daar speelt Aké nu nog steeds en met veel succes. In vier jaar tijd werd hij vier keer landskampioen en werd de Champions League gewonnen.