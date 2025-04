Dit is de vrouw van Oranje-international Nathan Aké: Kaylee Ramman heeft een eigen bikinimerk én voetbalde zelf ook

Kaylee Ramman is al jaren de steun en toeverlaat van Oranje-verdediger Nathan Aké. De twee zijn meer dan tien jaar samen en sinds ze getrouwd zijn gaat Ramman als Kaylee Aké door het leven. Naast het bijstaan van haar man in zijn voetbalcarrière, timmert Kaylee zelf ook hard aan de weg. Met haar eigen bikinimerk probeert ze bij te dragen aan een duurzame wereld.

Het koppel is sinds 2011 samen. Nathan en Kaylee ontmoetten elkaar in Rotterdam, waar de verdediger toen nog bij Feyenoord in de jeugd speelde. Kaylee studeerde in die stad aan de Erasmus Universiteit. En ze voetbalde zelf ook. Bij amateurclub SVS in Capelle aan den IJssel.

Engeland

Al kort daarna verhuisde Kaylee met haar vriend mee naar Engeland. Nathan verruilde Feyenoord voor Premier League-club Chelsea. Nadat hij verhuurd werd aan enkele andere Engelse clubs ging de 46-voudig internationals via AFC Bournemouth in 2020 naar Manchester City. Daar speelt Aké nu nog steeds en met veel succes. In vier jaar tijd werd hij vier keer landskampioen en werd de Champions League gewonnen.

Prachtig huwelijksfeest

Vlak voor zijn transfer naar City, in augustus 2020, vroeg Nathan Kaylee ten huwelijk tijdens een vakantie in Nice. Twee jaar later trouwde het stel. De bruiloft hielden ze buiten de media, maar later plaatste Kaylee prachtige foto's van de bijzondere dag op haar Instagram.

Een half jaar later verwelkomden Kaylee en Nathan hun eerste kindje. In november 2022 werd het dochtertje van het stel geboren. De naam van het meisje is niet bekend. Kaylee is degene die 's nachts het bed uitgaat als dat nodig is en dat doet ze graag. "Ik weet ook hoe belangrijk het is voor hem om te presteren en dat hij daarvoor uitgerust moet zijn", zei ze tegen Helden Magazine.

Duurzaam bikinimerk

Kaylee maakt ook haar eigen droom waar. Ze richtte haar eigen bikinimerk JUA June op. Daarmee draagt ze ook bij aan een betere wereld. Er wordt namelijk gerecycled plastic gebruikt voor het materiaal van de zwemkleding. Een oranje bikini kon richting het EK van 2024 in Duitsland natuurlijk niet ontbreken in haar collectie.

Strand

Kaylee draagt de bikini's zelf ook graag en is regelmatig met haar man op het strand te vinden. "Wanneer we allebei een dag vrij hebben gaan we vooral relaxen. We nemen onze hond mee naar het strand voor een wandeling, gaan ergens lunchen, een film kijken, of thuis een lekker maaltijd koken", vertelde Kaylee eerder aan Sports World Magazine.

Tweede kleine op komst

Kaylee supporter haar man op het EK, waar Aké met Oranje strandde in de halve finales. Er werd verloren van Engeland. Daarna kende de verdediger op sportief vlak een moeizaam seizoen, mede door meerdere blessures. Maar op privégebied lacht het leven de familie Aké toe. Er komt namelijk een tweede kind, zo maakten ze april 2025 bekend: