Spice Girl Geri opgelucht na uitkomst onderzoek Christian Horner: 'Het waren helse weken'

Geri Horner, die vroeger bekend was als Spice Girl Geri Hallwell, is opgelucht na de uitkomst van het onderzoek naar haar man Christian Horner. De teambaas van Red Bull werd woensdag vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

Voor de 51-jarige Geri, ook bekend als Ginger Spice, waren het 'helse weken' volgens The Sun. De krant sprak met mensen die dicht om haar heenstaan. De uitkomst van het onderzoek heeft voor veel opluchting gezorgd bij de familie Horner. De krant meldde eerder al dat Geri in tranen was toen het nieuws over een onderzoek naar buiten kwam.

Voor haar was meteeen duidelijk dat Christian niets verkeerd heeft gedaan: "Geri heeft altijd achter haar man gestaan." Sinds woensdag lijkt er eindelijk duidelijkheid: "De hele familie is opgelucht, maar niemand rondom Christian kan het echt vieren na alles wat hij heeft meegemaakt."

Hoewel er wel nog twijfels zijn over de positie van Horner zal hij voorlopig aanblijven als teambaas van Red Bull: "Zijn focus ligt vanaf nu weer volledig op het winnen van races."

Onderzoek

De teambaas van Red Bull werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd urenlang verhoord door een advocaat voor een intern onderzoek en daar bracht Red Bull de uitkomst woensdag van naar buiten. Over de exacte beschuldiging en de reden voor de vrijspraak deed het team geen mededelingen en liet weten dat ook in de toekomst niet te doen.

Bahrein

De uitkomst betekent dat Horner dit weekend gewoon de teambaas zal zijn van het team van Max Verstappen. De Nederlander begint in Bahrein aan zijn doel om voor het vierde jaar op rij wereldkampioen te worden in de Formule 1.