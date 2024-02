Red Bull deelt langverwachte uitslag onderzoek naar teambaas Christian Horner

Een dag voor het officiële begin van Formule 1-seizoen 2024 heeft Christian Horner eindelijk te horen gekregen wat het onderzoek dat tegen hem liep, heeft opgeleverd. De teambaas van Red Bull Racing is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door de advocaat die onderzoek deed.

Die uitspraak kwam woensdagmiddag naar buiten via een officieel statement van Red Bull. De Britse teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez wachtte al twee weken op de uitslag van het onderzoek. Een vrouwelijke werknemer beschuldigde hem van grensoverschrijdend gedrag, nadat hij eind 2023 berichten stuurde die volgens haar niet door de beugel konden.

Statement via ©Red Bull

De externe advocaat, die door Red Bull werd ingehuurd om de zaak te onderzoeken, is tot de conclusie gekomen dat Horner zich niet schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat Horner niets strafbaars heeft gedaan en zijn werk weer 'gewoon' kan uitvoeren.

Statement Red Bull

De uitspraak van het onderzoek komt een dag voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein. Horner is er 'gewoon' bij als teambaas. 'Red Bull kan bevestigen dat het onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen tegen meneer Horner afgerond is en dat de claim ongegrond is. De beklaagde heeft nog wel het recht om in beroep te gaan. Red Bull is ervan overtuigd dat het onderzoek eerlijk, grondig en onafhankelijk is gedaan. Het rapport is geheim, omdat de gegevens van de betrokkenen erin staan. Daarom doen we ook geen verdere uitspraken', leest het bovenstaande statement van Red Bull.

Horner aanwezig bij presentatie en tests

Horner was de afgelopen weken 'gewoon' aanwezig in zijn functie bij de presentatie van de nieuwe RB20 van Verstappen en Perez voor komend seizoen. Ook was hij op het circuit van Bahrein toen daar afgelopen week de wintertests gehouden werden en de auto's voor het eerst kilometers maakten. Donderdag wordt hij ook weer gewoon verwacht als de eerste vrije training voor de GP van Bahrein op de planning staat.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Gek genoeg is Horner niet ingedeeld bij de perspraatjes voorafgaand aan de eerste race van het seizoen. Dat kan dus ook zijn om hem een weekje uit de wind te houden, na het tumult van de afgelopen weken.