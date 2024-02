Max Verstappen 'de absolute favoriet' voor komend seizoen: 'Toen ik die lach zag, wist ik genoeg'

Max Verstappen kan zich opmaken voor een vierde wereldkampioenschap in de Formule 1. Dat denkt Bent Viscaal, voormalig Formule 3- en Formule 2-coureur. "Aan het lachje te zien heb ik niet het idee dat het een strijd gaat worden."

Daarmee doelt Viscaal op het lachje van Gianpiero Lambiase (of GP), de engineer van Max Verstappen. "Volgens mij is het weer duidelijk wie de absolute favoriet gaat zijn. Ik wil geen open deuren intrappen, maar... Als ik die lach van GP zag, na die eerste run op de eerste testdag..." Viscaal begint te lachen: "Dan is het voor mij wel duidelijk wat er gaat gebeuren dit jaar."

Viscaal zou er zelfs niet van staan te kijken als Verstappen weer zo oppermachtig is als vorig seizoen. Bij de testdagen leek Ferrari toch serieuze tegenstand te bieden aan Red Bull, maar de 24-jarige Viscaal wil dat ook direct weer bagatelliseren: "Ferrari is altijd een team geweest dat méér het achterste van zijn tong laat zien dan Red Bull in de tests."

Grand Prix van Bahrein

Daarnaast noemt hij Bahrein ook nog een van de sterkere circuits van Ferrari. De eerste race van het seizoen staat daar komende zaterdag op het programma. De testdagen werden vorige week ook op het asfalt in Bahrein afgewerkt.

Bent ViscaalBent Viscaal is een 24-jarige coureur die zich na zijn Formule-tijdperk bezig is gaan houden met langeafstandsracen. Komend seizoen zal hij uitkomen in de European Le Mans Series (ELMS), de klasse waarin hij twee jaar geleden de rookietitel wist te winnen.

Jan Lammers

Sportnieuws.nl sprak ook met Jan Lammers en de voormalig Formule 1-coureur ziet Ferrari als gevaarlijkste concurrent van Red Bull. Beide mannen spreken van een stabiele en betrouwbare auto, iets wat vorig jaar juist ontbrak bij Ferrari.

Lammers wees Verstappen ook aan als favoriet voor de eerste race: "Max Verstappen wint, met daarachter Charles Leclerc en Fernando Alonso. Ik kijk er ook niet gek van op als Lando Norris op het podium staat. Dat het niet zo voorspelbaar is, is leuk."