Sportmarketeer Chris Woerts is regelmatig te gast in het programma Vandaag Inside. Daar wordt naast sport ook steeds vaker politiek besproken. De 67-jarige wil nu ook zijn steentje bijdragen aan het beleid in Nederland en stelde zich verkiesbaar tijdens de gemeenteraadverkiezingen.

Woerts stond op plek 24 op de lijst van politieke partij VVD in zijn woonplaats Maassluis. In de uitzending van VI werd woensdagavond contact gezocht met de sportmarketeer over de uitslag. "Nou het wordt hier lekker druk in Maassluis", zegt hij. "Net is de eerste uitslag bekendgemaakt en ik moet zeggen: de VVD doet het niet slecht. Maar de grote winnaar tot nu toe is Leefbaar Maassluis."

Er is nog een kans dat Woerts daadwerkelijk een plek krijgt in de raad. "Ik moet 160 stemmen hebben om met voorkeur gekozen te worden in de gemeenteraad", legt hij uit. "Dat wordt pas later bekend, want dat moeten ze natuurlijk op de stemformulieren extra controleren. Maar Chrisje heeft er alle vertrouwen in dat er vanavond massaal op lijst drie, nummer 24 is gestemd."

'Als je geen overtuiging hebt...'

"Als je geen overtuiging hebt, kun je alleen maar verliezen", vervolgt hij. In de studio wordt wel een beetje gelachen om de uitspraken van Woerts over zichzelf. "En ik weet één stem zeker. Dat is van Martijn Krabbendam van Voetbal International."

Het gesprek krijgt later een hilarische wending als Woerts de burgemeester interviewt. Die heeft een primeur: alle café's zijn gewoon open tijdens het WK voetbal van 2026. "Jongens, Maassluis is een heerlijke stad. Ik neem nog een colaatje", besluit hij het gesprek. "Nou, ik vrees dat het een bacardi cola is", grapt presentator Wilfred Genee. Daar heeft Woerts nog een weerwoord op, maar dat verstaan ze in de studio niet. "Wat zeg je eigenlijk?", aldus Genee, waarna hij in lachen uitbarst.

Woerts liet eerder al weten dat hij door lokale VVD’ers benaderd is om de partij te ondersteunen. “Ik vind het leuk om de partij te helpen. Als je iets kunt doen voor je stad, moet je dat doen. Dat is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelde hij in het programma R-Uit! op Radio Rijnmond.

Johan Derksen en Tom Beugelsdijk

Johan Derksen is ook verkiesbaar in de gemeente Aa en Hunze, waar zijn woonplaats Grolloo onder valt. Hij staat echter onderaan de lijst en zal dus geen plek in de raad krijgen. Oud-voetballer Tom Beugelsdijk haalde het wel tot de gemeenteraad, door de grote overwinning van de partij Hart voor Den Haag. "Ik wist wel toen ik op plek 15 kwam dat die mogelijkheden er waren", zegt hij daarover. Bij de exitpoll staat de partij op 17 zetels.