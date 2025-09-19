Bij Vandaag Inside zat donderdagavond 'stiekem' een gast van een andere zender aan tafel. Vol spanning nam hij plaats tussen presentator Wilfred Genee en oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen. "Daar komen ze niet achter."

Het gaat om NPO-presentator Jort Kelder. Genee begint de uitzending fluisterend. "Het moet een beetje stiekem, want je mag hier niet zijn eigenlijk hè?" Dat bevestigt Kelder, die een contract heeft bij de talkshow Eva. "Ik denk dat ze het niet zien, daar komen ze niet achter", grapt hij.

Hij vertelt vervolgens dat hij drie keer bij VI mag aanschuiven. Genee vraagt vervolgens aan Kelder wat hij van het programma vindt. "Jullie zijn gewoon de nummer één talkshow", is zijn antwoord. "Dat vinden ze bij de NPO natuurlijk niet gezellig om te horen, maar zo is het wel."

'Afgeslacht'

Hij zit wel enigszins gespannen tussen Genee, Van der Gijp en Derksen aan tafel. "Het is toch het moeilijkste programma om in te zitten, want je kunt natuurlijk totaal afgeslacht worden. Dit is uiteindelijk de spannendste tafel. Waarom weet ik niet, maar het is gewoon zo."

Kelder denkt ook dat het praatprogramma veel invloed gaat hebben op de tweede kamer-verkiezingen eind oktober. Hij raadt politici dan ook aan om bij VI te gaan zitten.

Relatieadvies

De 60-jarige radio- en podcastmaker krijgt het later in de uitzending al meteen zwaar te verduren. Van der Gijp kan het namelijk niet laten om even te vragen naar zijn relatiestatus om vervolgens op geheel eigen wijze advies te geven aan Kelder.

"Heb je nog een vriendin?", vraagt de oud-voetballer. "Officieel niet, maar officieus wel", reageert Kelder. Van der Gijp stelt voor dat hij het borrelplankje dat op tafel staat mee naar huis neemt voor haar om voedselverspilling tegen te gaan. "Dan heb je tenminste een keer wat bij je joh. Kan daarna die witte broek uit", zegt hij bulderend van het lachen over de outfit van Kelder, die met een kenmerkende witte broek en bretels aan tafel zit.