Na de Grand Prix van Singapore mag het team van McLaren zich voor het tweede jaar op rij constructeurskampioen van de Formule 1 noemen. Het feestweekend werd echter verstoord door de strenge wetten van de Aziatische stadstaat.

De race door de straten van Singapore werd gewonnen door Mercedes-coureur George Russell. Max Verstappen eindige op de tweede plek voor Lando Norris en Oscar Piastri. Hierdoor houdt de Nederlander nog steeds hoop op een vijfde wereldtitel.

Ondanks het matige resultaat, waren de derde en vierde plek voor McLaren genoeg om het constructeurskampioenschap te beslissen. Zes races voor het einde is de Britse renstal al niet meer in te halen. Het is hiermee het tweede jaar op rij dat McLaren het beste team is in de Formule 1.

Flinke boetes door vapen

Dat is uiteraard reden voor een groot feest. Alleen staat het land Singapore bekent om de strenge wetten. Dit gooide daarom ook roet in het eten van een aantal feestende McLaren-medewerkers. Zo zouden er twee leden van het team gepakt zijn door de politie, terwijl ze aan het vapen waren. Dit is sinds 2018 strikt verboden in het land. De boetes voor het tweetal kunnen oplopen tot 1.500 euro.

Meer overtredingen van het Formule 1-circus

De McLaren-medewerkens waren niet de enige leden van het Formule 1-circus die tegen de lamp liepen in Singapore. Volgens de Duitse krant Bild waren er ook Pirelli-medewerkers die werden aangehouden bij de grens. Naar verluidt wilden de twee tabakproducten het land in meenemen. Dit is ook verboden. Ze werden daarom enkele uren vastgehouden op het vliegveld, maar werden uiteindelijk het land toegelaten.

Piastri ontbrak in feestvreugde

Ondanks alle feestvreugde bij het team van McLaren was er één iemand niet te genieten na de race. Piastri einigde als vierde, nadat zijn concurrent Norris hem in de eerste ronde inhaalde na een moment van contact tussen de twee teamgenoten. Dit resulteerde in een opmerkelijk moment na de finish van de race. Zak Brown, de teambaas van McLaren, vertelde tegen de Australiër het volgende over de teamradio. ''Oscar, twee jaar op rij kampioenen. Goede race, maar jammer van het resultaat. Bedankt voor dit jaar.''

Voordat Brown zijn speech kon vervolgen, trok Piastri zijn radiozender eruit. Wat ook opviel was dat Norris wel op het podium aan het feestvieren was met zijn teamleden, terwijl Piastri vanaf een afstandje toekeek. Het feestelijke weekend kent dus toch een bittere nasmaak voor de leider in het kampioenschap.