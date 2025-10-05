Na twee races waarin de zon letterlijk en figuurlijk scheen voor Max Verstappen en Red Bull Racing, liet de auto de Nederlander tijdens de Formule 1-race in Singapore in de steek. Vloekend en tierend baalde Verstappen dat hij raceleider George Russell niet aan kon vallen. P2 was het hoogst haalbare, maar die sleepte hij wel binnen.

Verstappen was niet tevreden over zijn Red Bull in de Grote Prijs van Singapore, maar achtte zijn tweede klassering hoe dan ook het maximaal haalbare. "Er gingen veel dingen mis, maar zelfs met meer snelheid had ik er niet langs gekund op dit circuit", zei de viervoudig wereldkampioen op het podium van het stratencircuit, waar inhalen moeilijk is.

'Het werkte niet'

Verstappen (28) sprak van een moeilijke race. Regelmatig uitte hij zijn frustratie via de boordradio. "Het was moeilijker dan gehoopt, daar waren allerlei verschillende redenen voor. We probeerden wel dingen, maar het werkte niet. Het ging om overleven op de banden", zei de Nederlander, die in de slotfase Lando Norris van McLaren achter zich hield. George Russell won de race oppermachtig in zijn Mercedes.

'Het grootste probleem zat in andere dingen'

Een van de dingen die Verstappen en Red Bull probeerden, was met de zachtste banden beginnen aan de race. "Dat was een gok, maar het probleem was dat er te weinig grip was. We probeerden iets te forceren, maar dat lukte niet. Het grootste probleem zat in andere dingen en dan vooral in het schakelen. Dat maakte het niet makkelijker, ik moest best wel wat dingen aanpassen, want het was heel lastig om te besturen", verklaarde Verstappen bij Viaplay.

Reactie van racewinnaar Russell

"Dit is geweldig, zeker na die race van een paar jaar geleden", reageerde Russell, die in 2023 in het slot van de race uitviel. "Dat voelde toen als een gemiste kans, nu ging alles heel goed. De trainingen van vrijdag waren nog moeilijk, maar vanaf de kwalificatie ging het goed." Verstappen blijft door zijn P2 'vervloekt' op het circuit van Singapore, want hij won er nog nooit. P2 is en blijft zijn beste prestatie. Hoe hij nu denkt met nog zes races te gaan, over de WK-stand? "Het is beter, maar nog niet goed genoeg."