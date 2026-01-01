Voor Sylvie Meis was 2025 een bijzonder jaar. Ze was weer onderwerp van gesprek met openhartige interviews en haar roerige liefdesleven. Daarom blikt ze via Instagram terug op het afgelopen jaar.

"Oh, what een jaar is het geweest", begint Meis haar bericht. De presentatrice heeft niet stilgezeten. "2025 heeft zo veel nieuwe projecten, nieuwe gezichten en nieuwe uitdagingen gebracht. En daarmee zo veel plezier, groei en dankbaarheid."

'Van kleine momenten tot grote mijlpalen'

De ex-vrouw van oud-topvoetballer presenteerde afgelopen jaar in Duitsland het programma Love Island, vond een nieuwe liefde en was in Nederland onlangs nog veelbesproken met haar interview in De Geur van Succes. "Van kleine momenten die me lieten glimlachen tot de grote mijlpalen die me eraan herinneren waarom ik hou van wat ik doe. Dit jaar was een belangrijke."

"Ik ben zo dankbaar voor iedereen die onderdeeel was van deze reis. Voor de steun, inspiratie en gedeelde lach onderweg. Laten we die liefde en energie meenemen naar 2026. Ik kan niet wachten om te zien wat het nieuwe hoofdstuk brengt", besluit ze.

Nieuwe liefde

De 47-jarige Meis bevestigde in juni van dit jaar dat ze een nieuwe relatie heeft met de 34-jarige Duitser Patrick Gruhn. "Ik ben heel erg gelukkig", zei ze daarover. Gruhn is een Duitse ondernemer die handelt hij in crypto. Hij als techondernemer ook actief bij verschillende beginnende bedrijfjes.

Meis was jarenlang getrouwd met voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart. Over die relatie sprak ze openhartig in De Geur van Succes. Ze gingen in 2013 uit elkaar maar hebben nog steeds goed contact. Ze hebben samen een zoon: Damián.

Ophef

Het programma met Meis bracht veel teweeg in Nederland. Ze werd geïnterviewd door de bekende journaliste Antoinnette Scheulderman. Zij sprak zich uit over alle reacties. "Zij wordt hier altijd op een heel harde manier bejegend. Ik ben blij dat ze in Duitsland gewoon een heel grote carrière heeft", zei Scheulderman. "In Duitsland wordt er naar het succes heel anders gekeken, daar wordt ze op handen gedragen. Ik vond het echt verbijsterend hoe lelijk mensen over haar zijn, vooral vrouwen."