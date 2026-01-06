Gian van Veen werd de 48 uur na zijn verloren WK-finale geleefd. Eerst moest hij uitgebreid de media te woord staan nadat de Nederlander in de finale kansloos verloor van Luke Littler. Zondagavond moest hij alweer in Duitsland zijn voor het traditionele 'na-WK-demonstratietoernooi' Promi WM met partner Cathy Hummels. Dat ging niet zonder horten of stoten.

De 23-jarige Van Veen had een prima planning voor zichzelf geregeld om op tijd in het Duitse Bonn te zijn zondag, maar alles liep in de soep. Bij thuiskomst uit Duitsland, waar hij de halve finale haalde met de ex-vrouw van topvoetballer Mats Hummels, schoof hij aan bij Sportnieuws.nl Darts Draait Door om terug te blikken op de enerverende dagen rond en na het WK darts. "Dat demonstratietoernooi heb ik puur op wilskracht gegooid, het was een taai dagje", zegt Van Veen in de uitzending van 6 januari.

Flinke vertraging

Hij zou om 13.15 uur vliegen en om 15.30 uur Duitse tijd landen. Echter had zijn vlucht drie uur vertraging en moest hij op het vliegveld ook nog drie kwartier op zijn koffers wachten. De speciale feestavond in Bonn begon om 20.00 uur en dus drong de tijd. "Ik kwam om 19.30 uur de zaal binnenlopen, dus ik was mooi op tijd", lacht Van Veen cynisch. Wat hij vervolgens beleefde tijdens het toernooi, zal hij ook niet snel meer vergeten.

Cathy Hummels

Hij moest samen met Cathy Hummels gooien tegen andere koppels bestaande uit een topdarter en een beroemdheid. "Ze is presentatrice en ze zei dat ze OnlyFans heeft en aan pilates doet", weet Van Veen zich te herinneren. "Ze heeft ook bijna 700.000 volgers op sociale media, dus ik moest de hele tijd overal mee naartoe om filmpjes op te nemen. Ze was heel aardig, maar ze kon niet darten. We verloren in de halve finales en in twee legs was haar hoogste score 35. Vaak genoeg waren ook alle drie haar pijlen buiten het bord."

'Ik kwam niet meer bij'

Voordat ze uitgeschakeld werden, gooide Hummels wel nog twee hoogtepunten. Allebei de legs die ze met Van Veen won, gooide zij uit. Een keer raakte ze een grote 12 (de beroemdheden hoefden niet op een dubbel uit te gooien) en de ander was zelfs op tops (dubbel-20). "Ik liep naar het bord om aan te wijzen waar-ie zat. Toen zei de scheidsrechter tegen mij dat ik beter tegen haar kon zeggen dat ze twee grote vlakken moest raken. Maar ik had er alle vertrouwen in en ze gooide die tops gewoon met de eerste pijl. Ik kwam niet meer bij."

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen won uiteindelijk het demonstratietoernooi. Goede vriend Vincent van der Voort kan er wel om lachen. "De eerste titel van het jaar, die kan je maar beter al binnen hebben."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

