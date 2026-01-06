Gian van Veen zorgde afgelopen week voor een sensatie op het WK darts. De Nederlander bereikte de finale, maar verloor daarin van Luke Littler. Dat is ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet ontgaan. "Het is zo'n leuke sport."

"Het hoogtepunt van de week, jongens. Mogen we even aandacht voor dit moment", leidt Hoog het onderwerp in tijdens de Sportnieuws.nl-podcast EN door. "Mag ik eerst even vragen: hoe gaat het met je?", reageert Van As. Haar oud-teamgenoot heeft het WK darts namelijk heftig beleefd.

'Echt een blauw been geslagen'

"Nou, ik ben inmiddels wel bijgekomen. Maar ik heb wel gewoon echt tijdens de halve finale ook vol spanning op de bank gezeten. Het is zo'n leuke sport. Nogmaals jongens, ga die sport kijken", zegt Hoog enthousiast. "Het is zo spannend. Oh verschrikkelijk, ik zat te schelden en ik heb Kel (partner Kelvin de Lang, red.) echt een blauw been geslagen als hij hem aan het eind dan niet in die dubbel twintig ofzo gooide."

"Maar goed, die finale was kansloos. Hij ging 7-1 eraf, maar toch die eerste set gewonnen", vervolgt Hoog over de partij. "Toen dachten we nog even: oké, oké, we gaan lekker." "We worden wereldkampioen", haakt Van As lachend in. "We gaan de straten op vanavond!", grapt Hoog. "Maar nee."

Fenomeen Luke Littler

"Luke Littler gooide werkelijk waar alles erin. Die was zo knallend goed", vervolgt Hoog over de uiteindelijke wereldkampioen. "Die gozer is echt een fenomeen", vindt ook Van As. "Maar Gian van Veen was dus echt heel goed dit toernooi. Kunnen we heel even dat stukje erbij pakken dat ik drie weken geleden zei dat we op hem moesten letten?", wil Hoog graag weten. "Ze wil nog even een schouderklopje hoor", grapt haar oud-teamgenoot.

Hoog is erg onder de indruk van het spel van de Nederlander, maar ook van zijn instelling. "Hij gaat wel echt richting de topsport zeg maar. Hij heeft een mentale coach, dat vinden die andere darters allemaal overdreven, maar in zo'n sport als dit heb je dat echt nodig want je hebt zoveel druk en spanning en je hand moet niet trillen. Het is zo nauwkeurig en die druk van die zaal... Al die mensen die tegen je zitten te fluiten... En er staat ook heel veel geld op het spel", aldus de olympisch kampioene. "Gian heeft 400.000 Britse ponden gewonnen en Luke Littler een miljoen."

Sportman van het Jaar?

Van Veen heeft zich met zijn prestatie ook in een mooi lijstje geplaatst. Alleen Nederlanders Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld gingen hem voor in een PDC WK-finale. "Een illuster rijtje", vindt ook Van As, die niet zo'n dartsfan is als haar hockeyvriendin. "Als hij wereldkampioen was geworden, had hij dan genomineerd moeten worden voor Sportman van het Jaar?", vraagt Hoog zich af. "Nu stel je een moeilijke vraag aan mij. Wat moet ik hier nou op gaan antwoorden? Natuurlijk", zegt Van As uiteindelijk met een lach. "Oké heel goed", lacht Hoog.

"We weten allemaal wat ik ervan vind en dat heeft niks met de inzet en zo te maken", verklaart Van As haar antwoordt. "Je houdt gewoon niet van de sport", reageert Hoog."Nou, ik vind het wel leuk, maar ik vind het geen topsport. Ik vind het een mentale topsport", aldus Van As. "Het is wel brains, maar niet fysiek."

Persconferentie

Toch heeft ook zij met plezier naar het WK gekeken, al was dat niet naar een wedstrijd. "Maar wat ik mooi vond is die persconferentie. Want dat doet hij heel keurig. Dat vind ik heel geestig en hij is ook zo serieus. Dat vond ik heel grappig om te zien", aldus Van As. "En zo veel microfoons, dat hadden wij met hockey niet eens zo extreem."

"Nee, maar kijk naar die prijzen", zegt Hoog. "Dat hadden wij in het hockey ook niet. Er kijken echt heel veel mensen naar. Het is wereldwijd wel een hele populaire sport." "Ook omdat iedereen het kan doen. Iedereen kan een keer een pijtje gooien", denkt Van As. Dat is volgens Hoog toch lastiger dan gedacht. "Ja, maar heb jij wel eens 180 gegooid? Nou ik niet." "Nee joh, ik gooi alleen maar in de roos", grapt Van As. Dat bewees ze later ook nog maar eens, in het shirt van Littler, zo blijkt uit de beelden hieronder:

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.