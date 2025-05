Tegenvaller voor Jutta Leerdam: topschaatsster grijpt mis op ranglijst na eerste seizoen

Het eerste seizoen van de realitysoap Paul American zit erop. In acht afleveringen stelde het gezin Paul zich voor aan de hele wereld. De hoofdrollen zijn voor Logan en Jake Paul, de boksende vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam.

Op het Instagram-account van de show wordt teruggeblikt op het eerste seizoen. Vrijdagavond verscheen een top zeven met beste citaten uit de eerste acht afleveringen. "We wisten allemaal wel wat de nummer één zou zijn", schrijft streamingplatform HBO Max erbij.

Enkele momenten zijn ook al eerder op deze site belicht. Zoals het gesprek tussen Paul en Leerdam, waarin de YouTube-ster stelt dat de zielen van de twee elkaar altijd zullen vinden. Ook in een volgend leven. Waarop Leerdam hem test met de vraag: "Maar wat als ik daarin een lelijke gozer ben?" Paul redt zich eruit met de opmerking: "Dan word ik gewoon gay."

Toxic ass

De vader van de Pauls, Greg Paul, staat op drie met een typische uitspraak: "Kiss my toxic ass". Pa Paul moet niet zoveel hebben van zaken die hij ziet als woke, soft en slap. Met 'toxic' bedoelt hij niet per se het letterlijke 'giftige', maar iets als 'macho' of 'ongevoelige'.

Op twee staat Logan Paul die zijn aanstaande vaderschap bespreekt. Of preciezer: die praat over het feestje waarop het geslacht van de aanstaande baby wordt onthuld. "Hoe moeten we het noemen?", vraagt Logan zich af. "Een 'baby sex party', waarbij hij zich de dubbele betekenis lijkt te beseffen van die woorden.

Schaatsicoon Jutta Leerdam valt door de mand in virale video: 'Maar dat is toch hetzelfde?' Topschaatsster Jutta Leerdam deelt vrijwel alle belangrijke momenten uit haar leven op sociale media. Ze is langzamerhand bezig aan de lange voorbereidingen op het olympische seizoen. Tussendoor blijft er genoeg tijd voor een virale video, al vragen volgers zich deze keer af of haar statement wel klopt.

Woke eikel

En op één staat wederom Logan. Hij zegt tijdens een monoloog dat hij "niet wil overkomen als een woke eikel". Maar, zo zegt hij: "Vrouwen hebben het zwaar, gast. Echt, vrouwen hebben het loeizwaar en ik heb sympathie voor ze."

Kortom, Jutta is niet op de bovenste plek terecht gekomen en dat is voor een eervolle sportvrouw als de topsprintster vast een kleine domper. Hoe goed de serie scoort op HBO Max is niet bekend. Wel is de waardering van critici matig te noemen. Op de filmsite IMDB krijgt de reeks een gemiddelde van 2,3 (van 0 tot 10) en in vakbladen waren de recensies vernietigend.