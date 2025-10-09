Na twee avonden gevuld met politici, was de woensdagavond van Vandaag Inside weer een echte sportieve uitzending. Aan de bar zat namelijk tennislegende Boris Becker. De 57-jarige Duitser had het zichtbaar naar zijn zin in het programma en had voordat hij de studio verliet nog prachtige woorden over voor de heren aan tafel.

Becker zit al flink wat minuten op de stoel aan de bar als hij iets wil weten van het programma. Vandaag Inside valt hem zichtbaar in de smaak en de tennisgrootheid van weleer is benieuwd hoelang Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee al samenwerken.

Genee doet verzoek aan Becker

Genee maakt duidelijk dat het programma al 23 jaar bestaat en hij er sinds al die tijd met Derksen bij betrokken is. Van der Gijp kwam er pakweg 14 jaar geleden bij. De presentator trekt meteen de stoute schoenen aan om een verzoek te doen aan Becker, die aanwezig was vanwege zijn nieuwe boek: of hij alsjeblieft volgende week wil stemmen voor de Televizierring. Daar is Vandaag Inside immers voor genomineerd.

De Duitser is niet te beroerd om, na enig aandringen van tafelgast Raymond Mens, wat reclame te maken voor het programma en flink wat complimenten uit te delen. "Waar is de camera? Jullie moeten op dit programma stemmen."

Becker looft 'uniek' Vandaag Inside

Vervolgens somt Becker op wat hem allemaal bevalt aan Vandaag Inside, nadat hij eerder op de avond al aanschoof bij Eva Jinek. Het praatprogramma met Derksen en co ligt hem duidelijk beter. "Dit is uniek, dit is geen show. Ik ben bij veel televisieprogramma's geweest, jullie zijn echt jezelf. De mensen zijn niet dom. Ze zien dat dit jullie mening is, ongeacht of dat een populaire opinie is of niet. Ga zo door!"

Er volgt vervolgens een staande ovatie, waarna een grijzende Van der Gijp er met liefde op doorgaat. "Dat zegt dus iemand die misschien in 2500 programma's gezeten heeft in zijn leven, in heel de wereld."

Boris Becker neemt afscheid

Voor de mannen aan tafel is de uitzending daarmee al geslaagd. Becker maakt van de gelegenheid gebruik om de studio te verlaten, maar niet voordat hij iedereen een hand geeft en afscheid neemt. Vervolgens krijgt hij wederom een ovationeel applaus van het publiek dat massaal 'Boris, Boris, Boris' scandeert.