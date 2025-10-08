Oud-tennisser Boris Becker (57) is deze woensdag volop in Nederland te bewonderen. Hij schoof aan bij Eva Jinek én bij Vandaag Inside. Daar ging het ook over zijn vrouw Lilian de Carvalho Monteiro (34). Voor de Duitser, die zes grandslamtoernooien won, is het zijn derde huwelijk. Zijn vrouw komt uit Sao Tomé en Principe, een eiland in het westen van Afrika.

Becker en De Carvalho Monteiro zijn samen sinds 2020. Ze heeft dus ook de periode doorstaan, toen Becker in de gevangenis zat vanwege fiscale misdrijven. Hij zat uiteindelijk acht maanden vast in 2022. Het koppel woont in Milaan en verloofde in het voorjaar van 2024. Later dat jaar kwam het tot een huwelijk.

Lilly Kerssenberg

Becker heeft onder meer drie zonen: Noah, Elias (beiden uit zijn eerste huwelijk) en Amadeus (met zijn ex-vrouw Sharlely 'Lilly' Kerssenberg uit Nederland).

Een ander kind van Becker, Anna, was niet welkom op het feest. Becker verwekte haar bij Angela Ermakova, terwijl hij in die tijd getrouwd was met Barbara Feltus. Dat gebeurde op een bizarre plek: een bezemkast. Mede daardoor liep de relatie op de klippen.

Lilian de Carvalho Monteiro

Lilian de Carvalho Monteiro is de dochter van een voormalig defensieminister. Ze is opgeleid als risico-analist, maar durft het kennelijk wel aan met Boom Boom Becker. Een bron rondom Becker zegt tegen The Sun: "Boris is zeer dankbaar richting Lillian omdat ze bij hem is gebleven, toen hij de zwaarste tijd uit zijn leven meemaakte. Hij zegt: 'Ze heeft me gered en ik zal dat nooit vergeten. Ze is de vrouw van mijn nieuwe leven!'"

Becker schoof aan bij de talkshows vanwege zijn nieuwe boek. Bij Eva vertelde hij over zijn acht maanden in de cel in Engeland vanwege een fraudezaak. "Dat gun ik mijn ergste vijand niet. Je hebt gevangenissen, en je hebt die waar ik in zat. Ik zat tussen moordenaars en pedofielen en dealers. Ze wisten gelukkig niet dat ik Boris Becker was. Daar hadden ze anders hun voordeel meegedaan."