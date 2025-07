Londen is een schitterende stad vol luxe en rijkdom, maar voor de tennissers op Wimbledon zijn de vele hotels vaak niet goed of fijn genoeg. Sommigen van hen kiezen voor een verblijf bij gastgezinnen thuis in de Engelse stad. Dat levert mooie, maar ook bizarre verhalen op van mensen die hun huis openstelden voor de toptennissers van nu en vroeger.

Het Engelse Telegraph sprak met bewoners van de wijk om het complex heen die jaarlijks toptennissers over de vloer krijgen. Sommige spelers kiezen voor de door de organisatie aangeboden hotels in de buurt, maar omdat Wimbledon de rest van het jaar geen toeristische trekpleister is, is er niet veel keuze. Veel spelers vermijden liever de Londense verkeersdrukte en kiezen ervoor om tijdens de gras-Grand Slam bij particulieren te logeren.

Leuke en minder leuke ervaringen

De rijkste tennissers huren een complete villa voor zichzelf en hun entourage: coaches, voedingsdeskundigen en pr-managers. Spelers met een kleinere portemonnee kiezen voor een verblijf bij de lokale bevolking, wat aanzienlijk goedkoper is. De huiseigenaren in de wijk hebben door de jaren heen fascinerende en grappige verhalen verzameld over de sporters die bij hen logeerden, maar er zijn ook minder leuke ervaringen.

'Sommigen vertrekken binnen een paar uur'

Sarah-Jane Holden ontvangt al 25 jaar tennissers. "Ik heb nog nooit schade gehad, en er is er niet één die ik niet opnieuw zou verwelkomen", zegt ze. De grootste uitdaging is de teleurstelling van spelers die uit het toernooi liggen. "Sommigen zijn erg verdrietig of boos, vooral de hooggeplaatste spelers. De lager geklasseerde spelers zijn nederlagen meer gewend. Na een verlies vertrekken ze vaak binnen een paar uur, meestal naar een volgend toernooi."

Stomdronken tennisser

Andere Wimbledon-bewoners hebben minder positieve ervaringen. Ali Love woont er al 20 jaar, heeft zes kinderen en een ruim huis. "We hadden eens een vervelende gast die drie dagen bleef," zegt Love, zonder de naam van de onbeleefde gast te noemen. "Hij ging uit en kwam stomdronken terug, verloor zijn sleutel en vernielde een matras. Hij schaamde zich zo dat hij de volgende ochtend vertrokken was. We moesten acht sloten en een matras vervangen."

'Ze was dol op mijn zoontje'

Maar dat was een incident in een reeks memorabele en overwegend plezierige ontmoetingen. De Spaanse Carla Suárez Navarro verbleef zo vaak bij Love dat ze bijna familie werd. Love deed zelfs eens open voor Rafael Nadal, die iets voor zijn landgenote kwam brengen. Een andere gast, de Chinese Zhang Shuai, hielp Love met haar kinderen. "Ze bracht mijn jongste naar de crèche. In China mocht je toen maar één kind hebben, en ze wist dat ze nooit zo'n groot gezin zou hebben. Ze was dol op mijn zoontje."

Enorme hoeveelheden ijs

Love heeft nog veel meer anekdotes. "We hadden een Franse speelster die alleen Honey Nut Cheerios (een soort ontbijtgranen, red.) at. Mijn kinderen dachten dat ze in de hemel waren. We konden niet geloven hoe ongezond ze at. Als ze verloor, at ze enorme hoeveelheden ijs."

Veel voordelen

De huiseigenaren krijgen soms onverwachte voordelen. "Ik had een Braziliaanse speelster en haar coach te logeren. Zij dacht dat ik haar geluksbrenger was en gaf me elk jaar toegangspasjes, waarmee ik overal kon komen, behalve de kleedkamers," vertelt Camilla Hornsby, die ook in aanraking kwam met een Servische tennisser die naar een goedkope kledingwinkel ging en '20 tassen vol spullen kocht om thuis te verkopen'.

