Nu tennisicoon Richard Krajicek hersteld is van zijn hartoperatie, ziet zijn leven er weer een stuk rooskleuriger uit. Nadat hij in het voorjaar al een bezoek kon brengen aan zijn geliefde tennistoernooi Wimbledon, is de inmiddels 53-jarige ex-toptennisser fit genoeg om een hele ver te reis te maken. Zijn bekende vrouw Daphne Deckers gaat mee.

Voor de 56-jarige Deckers is het een hele bijzondere reis die ze met haar man mag maken. Hij gaat naar het tennistoernooi in Tokio, de stad waar ex-fotomodel, presentatrice, columniste en actrice Deckers een tijdje woonde. Ze vond het dus niet heel erg om met Krajicek in het vliegtuig te stappen richting de andere kant van de wereld.

'Ik heb me opgeofferd'

'Richard gaat naar het tennistoernooi van Tokio en ik heb me opgeofferd om een paar extra dagen mee te gaan - ja, iemand moet het doen', reageert Deckers sarcastisch op een post op haar Instagram. 'Ik heb heel veel jaartjes geleden in Tokio gewoond, en ik vind de stad en de rest van Japan nog steeds een dróómbestemming. Maar nu eerst even bijslapen!', zegt ze na de landing.

Mijlpaal voor zoon Alec

Het stel, dat al 26 jaar getrouwd is, maakte vorige week nog een bijzondere mijlpaal mee. Hun zoon Alec trad officieel in de voetsporen van zijn vader met zijn eerste finaleplek op een internationaal toernooi in Portugal. De 25-jarige Krajicek junior won ook meteen zijn eerste 'toptitel' en ging met trots en zo'n 4000 euro prijzengeld naar huis.

Hartoperatie

De berichten rond de familie Krajicek zijn de laatste maanden dus weer een stuk positiever. Begin 2025 stond helemaal in het teken van de complexe hartoperatie die de laatste Nederlandse Grand Slam-winnaar moest ondergaan. Ook de revalidatie van die operatie ging niet zonder slag of stoot, want Krajicek kon nog geen tenniswedstrijd op televisie verdragen. Inmiddels gaat het dusdanig goed dat de ex-toptennisser weer 'alles' kan.

ABN Amro Open

Krajicek is ook al jaren de toernooidirecteur van het ATP-toernooi ABN Amro Open in Rotterdam. Begin 2026 is dat toernooi weer in Rotterdam Ahoy. Krajicek, die in 1996 Wimbledon won, kondigde recent nog enkele topnamen aan voor de nieuwe editie.