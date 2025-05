Prachtig nieuws voor ABN AMRO Open: Publiekslieveling keert terug naar Rotterdam

Hij veroverde Ahoy bij zijn eerste optreden, speelde het publiek plat en ging er met de titel vandoor. Carlos Alcaraz maakte direct duidelijk waarom hij zo geliefd is onder de tennisfans en nu komt hij terug. De organisatie van het ABN AMRO Open heeft bevestigd dat de 22-jarige Spanjaard volgend jaar opnieuw in Rotterdam te bewonderen is.

De viervoudig grandslamwinnaar, momenteel nummer twee van de wereld, won begin dit jaar de finale van Alex de Minaur. Het was zijn debuut in Rotterdam en meteen ook de eerste keer dat een Spanjaard het toernooi wist te winnen. "Mijn eerste deelname smaakte naar meer", liet Alcaraz weten.

'Carlos is ondanks zijn jonge leeftijd al een superster'

"Het winnen van de titel was natuurlijk belangrijk, maar de sfeer was ook geweldig", vervolgde de Spanjaard over zijn keuze om terug te keren naar Rotterdam. "Het warme welkom dat ik kreeg van de fans maakt dat ik heel graag weer terugkom."

Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de bevestiging van de terugkeer van zijn publiekslieveling. "Carlos is ondanks zijn jonge leeftijd al een superster", aldus de oud-Wimbledonwinnaar. "Hij bracht zoveel teweeg bij de fans, zowel op als naast de baan, dat hij direct bovenaan onze verlanglijst stond. Dat de klik tussen het toernooi en hem wederzijds is, blijkt wel uit het feit dat hij ook meteen enthousiast was om terug te keren."

Uithangbord voor de sport

Op dit moment verdedigt Alcaraz zijn titel op Roland Garros, waar hij vrijdag in de derde ronde speelt tegen Damir Dzumhur. Maar het was niet alleen zijn tennisspel die deze week de aandacht trok: Alcaraz verscheen met een opvallend fris kapsel op de baan. Tussen twee wedstrijden in liet hij zijn vaste kapper Victor Martinez invliegen uit Spanje voor een knipbeurt.

Met een nieuwe coupe én dezelfde winnaarsmentaliteit jaagt Alcaraz op zijn tweede titel in Parijs. De concurrentie is moordend, met vooral rivaal Jannik Sinner als grote uitdager. Maar wat de uitkomst op Roland Garros ook wordt, één ding staat vast: in februari 2026 is hij terug in Ahoy om zijn titel in Rotterdam te verdedigen. De 53e editie van het ABN AMRO Open wordt gespeeld van 7 tot en met 15 februari in Rotterdam.