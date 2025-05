'Toen ik verliefd werd op mijn Sam': Kelly Piquet haalt herinneringen op met oude partner, die haar mist

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn al bijna vijf jaar samen en hebben inmiddels hun liefde bezegeld met een kind. Het Braziliaanse model leerde echter twee jaar geleden iemand kennen op wie ze óók verliefd werd. Op Instagram blikt ze terug op de eerste ontmoeting met 'haar' Sam.

Piquet is een model dat met de grootste merken werkt. Niet alleen loopt ze in volledig nieuwe collecties van designers, ook haar gezicht wordt het beste behandeld. Daar heeft ze inmiddels ook een grote naam voor gevonden. Ze werkt samen met Sam Tsan, een make-up-artist met meer dan 14.000 volgers. Met haar oude partner beleefde ze woensdag een jubileum.

Ex van Kelly Piquet spreekt zich uit over Max Verstappen: 'Dat kan zijn carrière schaden' Voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat (de ex van Kelly Piquet) heeft zich uitgesproken over de situatie van Max Verstappen bij Red Bull. De Rus was aanwezig in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna en zag hoe de Nederlander de race won.

'Ik mis je'

Het was toen namelijk twee jaar geleden dat de twee voor het eerst samenwerkten. "Toen ik verliefd werd op mijn Sam", reageert Piquet op een herinnering die Tsan deelt van hun eerste ontmoeting. De specialiste tagde Piquet met 'hoe is het alweer twee jaar geleden? Ik mis je', schrijft Tsan bij een foto van Piquet, waar de Braziliaanse dus meteen met veel liefde op reageerde.

Pasgeboren dochter Max Verstappen krijgt unieke kans om haar vader voor de eerste keer in actie te zien Max Verstappen zal komend weekend met veel vertrouwen aan de start staan in Monaco na zijn dominante zege op het circuit van Imola. De grand prix in het prinsendom is een bijzondere voor de Nederlander, want hoewel er ook op Zandvoort wordt gereden, is dit zijn echte thuisrace. Verstappen woont samen met vriendin Kelly Piquet en hun dochter Lily in Monaco en dus kan het weleens een bijzonder weekend worden.

GP van Monaco

Momenteel is Piquet in Monaco aan het genieten en bijkomen van de bevalling van Lily. Zij is het eerste kindje dat ze kreeg met de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen. Uit haar eerdere relatie met Verstappens collega Daniil Kvyat kreeg de 36-jarige Piquet al een dochtertje; Penelope.

'Comfortabele' Max Verstappen legt uit wat in Monaco de sleutel is tot succes Max Verstappen kijkt na het winnen op Imola hoopvol vooruit naar de Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen boekte afgelopen weekend een indukwekkende zege en eist nu scherpte van het Red Bull-team om die lijn door te kunnen trekken.

Speciaal weekend

Het wordt een speciaal weekend voor Verstappen en zijn gezin. De viervoudig wereldkampioen keert met het hele F1-circus terug naar huis. De GP van Monaco staat namelijk dit weekend op de planning en dus rijden Verstappen en enkele van zijn racende collega's in hun eigen achtertuin rond. Het is voor Lily ook meteen de eerste kans om haar vader in actie te zien, al zal ze nu ze een paar weken oud is daar weinig van meekrijgen.

i Kelly Piquet haalt herinneringen op met Sam Tsan, een make-up-artist. ©Instagram

Bekende ouders

Piquet heeft net als Verstappen Nederlands bloed door haar aderen stromen. Zij is de dochter van een Nederlandse moeder. Haar vader is racelegende Nelson Piquet. Mede door de bekendheid van haar ouders kon ze carrière maken als internationaal model, waardoor ze in contact kwam met de grootsten der aarde in de modewereld.