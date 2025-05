'Comfortabele' Max Verstappen legt uit wat in Monaco de sleutel is tot succes

Max Verstappen kijkt na het winnen op Imola hoopvol vooruit naar de Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen boekte afgelopen weekend een indukwekkende zege en eist nu scherpte van het Red Bull-team om die lijn door te kunnen trekken.

"Het was geweldig om dit drieluik te beginnen met een overwinning in Imola", laat Verstappen via het team weten. "We hebben goede stappen gezet. Ik voel me veel comfortabeler in de auto en dit geeft ons een betere positie om verder op te bouwen."

Het team moet volgens Verstappen echter keihard blijven werken en niet tevreden raken, zeker omdat Monaco lastiger is voor de Red Bull. "Dit is in het verleden niet ons beste circuit geweest, maar we hebben vooruitgang geboekt met onze afstelling en proberen er het beste van te maken. Goede kwalificatie is hier de sleutel."

Weer in Monaco

Tijdens het Formule 1-raceweekend in Monaco schijnt de zon volop en is er vooral vrijdag kans op een onweersbui. Zondag, wanneer de race voor de GP van Monaco wordt verreden, is het volgens Weeronline waarschijnlijk droog en zonnig.

Zowel vrijdag als beide weekenddagen is het zonnig. Wel kunnen er in de bergen ten noorden van Monaco regen- en onweersbuien ontstaan. Vrijdag laat in de middag kan het stevig onweren in Monaco, waardoor er een grote kans is dat de tweede vrije training onder natte omstandigheden verloopt. Weeronline verwacht dat de kans op een bui in Monaco zaterdag heel klein is. "Daarmee zal de kwalificatie naar alle waarschijnlijkheid op een droog circuit plaatsvinden", aldus het weerbureau.

Eerdere winnaars

Zondag is de kans op buien in de bergen ten noorden van Monaco veel kleiner. Het startschot voor de race wordt om 15.00 uur gegeven; 's middags blijft het waarschijnlijk droog en schijnt de zon flink. De middagtemperatuur komt dit raceweekend uit op ongeveer 22 graden, bij een matige wind.

Ferrari-coureur én geboren Monegask Charles Leclerc won de GP van Monaco vorig jaar. Verstappen was de beste in 2021 en 2023.