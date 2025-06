Tophandbalster Estavana Polman spot Oranje Leeuwin op familievakantie

Een opvallende ontmoeting voor tophandbalster Estavana Polman op vakantie. Ze liep een andere Nederlandse topsporter tegen het lijf, namelijk Oranje Leeuwin Sherida Spitse.

Dat is te zien op de Instagram Story van Polman. Ze poseerde met voetbalster Spitse en haar familie voor de camera en deelde de ontmoeting met haar volgers. Beide Oranje-toppers genieten van een vakantie in Spanje.

Spitse speelde vorige week nog met het Nederlands elftal tegen Schotland in de Nations League (1-1). Ze werd tijdens dat duel in het zonnetje gezet, omdat zij twee maanden geleden haar 241e interland speelde. Daarmee is zij nu de Europese voetbalster met de meeste wedstrijden voor haar land.

Oranje Leeuwinnen

Ze kan nu nog even genieten van vakantie voordat het EK vrouwenvoetbal van start gaat. Op 5 juli komen de Oranje Leeuwinnen voor het eerst in actie op het toernooi. Spitse won in haar lange periode bij de nationale ploeg al eens het EK in 2017 en werd ook nog eens tweede op het WK in 2019. Vorig jaar kende zij op privévlak een zware periode, waar ze in november meer over vertelde. Ze lag in scheiding met haar toenmalig partner Jolien van der Tuin. Zij hebben samen twee kinderen.

Estavana Polman en dochter Jesslynn

Polman heeft al wat langer vakantie. Halverwege mei was het handbalseizoen voor haar ten einde. Ze speelt voor de Roemeense handbalclub Rapid Bucuresti en het seizoen verliep met horten en stoten. In de nationale competitie werden ze vijfde, in de beker eindigden ze als vierde en er was vroegtijdige uitschakeling in de Champions League. Na het seizoen maakte ze een tussenstop in Nederland, waarna ze op vakantie ging naar Spanje.

Daar geniet ze nu van de vrije tijd met Jesslynn (7), de dochter van Polman en haar vriend oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Hij was aanvankelijk ook te vinden aan de Spaanse kust, maar hij moest weer aan de slag als analist tijdens de WK-kwalificatieduels van Nederland tegen Finland en Malta.