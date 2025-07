De Tour de France begint zaterdag in Lille. Maar voor Coen Rijpma, de man van topschaatsster Antoinette de Jong start het morgen allemaal. Dan fietst hij de 'Tour Before the Tour'.

Donderdagavond nam de ooit semi-professionele wielrenner afscheid van zijn vrouw, de paarden en hun hondje. Hij is per camper op weg naar Frankrijk, waar voor hem vrijdag de eerste etappe van zijn Tour de France begint. Net als de 184 renners die zaterdag aan de Grand Départ verschijnen, fietst hij 184,9 kilometer in en door de metropool Lille.

Afscheid en op naar Frankrijk

Rijpma fietst dus de exacte route van de Ronde van Frankrijk, hij doet dat alleen een dag voor de profs. Op donderdag nam hij afscheid, maar niet voordat hij nog een trainingsritje maakte met de topschaatsster. Daarna was het tijd om de laatste puntjes op de i te zetten. "En nog even doei gezegd tegen al mijn vriendjes, die Antoinette de komende weken mag gaan verzorgen. Daar is ze super blij mee", vertelt Rijpma in de voice-over, terwijl op beeld zijn vrouw omdraait en haar tong uitsteekt.

Rijpma knuffelt dan nog even met de hond en zijn vrouw, voordat hij de camper in stapt en wordt uitgezwaaid. Bestemming: Lille. 'Morgen begint het', schrijft hij bij de video. Onder anderen Wout Poels, die zelf de Tour de France voor de elfde keer rijdt, wenst hem succes. Dat doen ook de Belgische schaatsster Isabelle Van Elst en Stefano Museeuw.

Emotionele gedachte achter toertocht

Rijpma was een verdienstelijk fietser, maar schopte het niet tot de profs. Toch komt zijn droom nu uit, door de Tour de France te rijden. Hij kwam tot de realisatie toen een jeugdvriend van hem overleed. "Dat was het kantelpunt", aldus Rijpma. Hij kwam tot het besef: 'geen later, alleen nu'. "Daarom fiets ik vanaf 4 juli de volledige Tour de France. Niet om te winnen. Maar om iets af te maken voor mezelf", verklaarde hij.

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong zal hem supporten én hem opwachten in Parijs.