Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong gaat zich inzetten voor een belangrijk doel. Dat kondigt ze vrijdag aan op Instagram. Ze heeft een nieuw project opgestart waarmee ze kinderen die gepest worden wil helpen.

De schaatstopper heeft haar eigen Antoinette Foundation opgericht. Dat liet ze vol trots weten via Instagram bij twee foto's van zichzelf. Eentje als kind met de tekst: "Pesten maakte me onzeker." En één als volwassen schaatsster op het ijs: "Sport gaf me zelfvertrouwen", staat daar bij geschreven.

"Eindelijk mag ik het delen: ik ben ongelooflijk trots op de lancering van de Antoinette Foundation", aldus Rijpma-de Jong over haar nieuwe stichting. "Als kind voelde ik me vaak anders. Pesten maakte mij onzeker, maar op het ijs vond ik vrijheid. Sport gaf me de kracht om in mezelf te geloven."

Pestverleden

De 30-jarige was eerder al openhartig over haar pestverleden. Ze kreeg voornamelijk vervelende opmerkingen te horen over haar rode haarkleur. "Ik ben zelfs mijn haar gaan verven om me niet anders te voelen", zei ze daar een jaar geleden over.

Met de Antoinette Foundation wil ze het gevoel van zelfvertrouwen doorgeven aan kinderen die het nodig hebben. "Geen enkel kind zou zich buitengesloten mogen voelen", schrijft ze. Ze heeft ook meteen een manier gevonden om zich in te zetten voor dat doel.

Tour de France

"Om direct een vliegende start te maken: Coen fietst deze zomer de hele Tour de France – één dag voor het profpeloton – om geld op te halen voor onze missie." Rijpma begint vrijdag aan de eerste etappe van zijn Tour. Net als de 184 renners die zaterdag aan de Grand Départ verschijnen, fietst hij 184,9 kilometer in en door de metropool Lille.

"Samen bouwen we aan meer zelfvertrouwen, door de kracht van sport", zegt Antoinette. Voor Coen heeft zijn fietstocht ook nog een andere emotionele reden. Rijpma was een verdienstelijk fietser, maar schopte het niet tot de profs. Toch komt zijn droom nu uit, door de Tour de France te rijden. Hij kwam tot de realisatie toen een jeugdvriend van hem overleed. "Dat was het kantelpunt", aldus Rijpma. Hij kwam tot het besef: 'geen later, alleen nu'. "Daarom fiets ik vanaf 4 juli de volledige Tour de France. Niet om te winnen. Maar om iets af te maken voor mezelf", verklaarde hij.

'Powervrouw'

De actie van Rijpma-de Jong levert meteen veel steun en positieve reacties op. In de reacties wordt ze veelvuldig een 'powervrouw' genoemd. Haar volgers zijn ontzettend trots.