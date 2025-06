Coen Rijpma, de man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong, gaat binnenkort een grote uitdaging aan. Hij gaat namelijk de Tour de France fietsen. De 33-jarige maakte veel mee in zijn leven en na een tragisch 'kantelpunt' nam hij een moedige beslissing.

Hij gaat één dag voor het peloton uit de Tour de France fietsen. In een bericht op Instagram licht hij dat besluit toe. Het rijden van de koers was een grote droom voor Rijpma, die van 2008 tot 2009 op hoog niveau fietste. "Na een harde val in Bedum in 2017 kwam er een omslag."

Rijpma belandde in het ziekenhuis door een harde klap op het asfalt. "Ik was niet klaar met wielrennen maar ik voelde: er is meer dan alleen sport. Ik zocht nieuwe uitdagingen. Fysiek én mentaal."

Defensie

Die vond hij ook. Niet in de sportwereld, maar bij defensie. Hij haalde de eisen en begon aan de opleiding. Toch besloot hij daarmee te stoppen. Dat deed hij voor zijn grote liefde. "Ik voelde dat ik moest kiezen tussen defensie en het leven dat ik met Antoinette aan het opbouwen was."

Toch zat Rijpma niet stil. "Vorig jaar organiseerde ik 10 triatlons in 10 dagen voor het goede doel. Mooi maar ook confronterend. Ik zag anderen tot het uiterste gaan en dacht: wanneer maak ik het mezelf weer écht moeilijk?"

Kantelpunt

Toen overleed zijn jeugdvriend Tim onverwacht op 33-jarige leeftijd. "Dat was het kantelpunt", aldus Rijpma. Hij kwam tot het besef: 'geen later, alleen nu'. "Daarom fiets ik vanaf 4 juli de volledige Tour de France. Niet om te winnen. Maar om iets af te maken voor mezelf", legt hij uit.

Groot project met Antoinette Rijpma-de Jong

Vervolgens onthult hij ook een nieuw project samen met zijn vrouw. "Tegelijk zijn we achter de schermen bezig met iets groters", schrijft Rijpma. "Een maatschappelijk doel dat nauw bij mijn hart ligt, en bij dat van Antoinette. Daarover binnenkort meer."

De topschaatsster leerde haar vriend ook kennen op de fiets. Hij trainde in de zomer namelijk wel eens met haar voormalige ploeg mee. Ze leerden elkaar in 2019 kennen en trouwden in 2022.