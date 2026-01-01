Jutta Leerdam en Jake Paul hebben een bewogen tijd achter de rug. Het topsportkoppel stond in december onder enorme druk door hun veelbesproken uitdagingen. Toch konden ze nog even genieten van elkaar, voordat ze weer afscheid moesten nemen.

Paul kwam na zijn veelbesproken boksgevecht tegen Anthony Joshua naar Nederland om zijn geliefde te steunen in een cruciale week. Dat deed hij met een gebroken kaak, die hij had opgelopen in de verloren partij tegen de 36-jarige legende.

OKT

Toen zijn grote uitdaging achter de rug was, stond er voor Leerdam een cruciale week op het programma. Zij moest op het OKT haar plek op de Olympische Spelen van Milaan veiligstellen. Op de eerste dag ging het helemaal mis. Ze kwam ten val op haar favoriete afstand: de 1000 meter.

Gelukkig kwam het allemaal goed voor de schaatskampioene. Ze wist zich wel te plaatsen voor de 500 meter en werd donderdag definitief aangewezen voor de 1000. Naomi Verkerk, die derde werd op dat onderdeel, viel buiten de boot op de matrix en dus was de weg vrij voor Leerdam om te kunnen starten op haar geliefde afstand in Milaan.

Ze kan die beslissing van de KNSB echter niet meer vieren met haar vriend. Paul vertrok op oudjaarsdag namelijk weer naar Amerika. Hij werd gespot op Schiphol, waar hij afscheid nam van Leerdam en samen met zijn hond Thor in zijn privéjet stapte. Die maakte vervolgens de reis van Amsterdam naar Puerto Rico.

Verjaardag

Paul en Leerdam hebben wel nog een ander feestje gevierd deze week. De 27-jarige schaatsster vierde dinsdag namelijk haar verjaardag. Ter ere van die speciale gelegenheid ging ze uit eten met haar familie.

