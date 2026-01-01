Ook voor Jutta Leerdam zit 2025 er op. De topschaatsster kende een bijzonder jaar, waarin van alles gebeurde. Niet alleen op het ijs, maar ook zeker daarbuiten. Er was voor haar één hoogtepunt waar ze dolgraag nog even bij stil wilde staan.

En dat is natuurlijk haar verloving met haar geliefde Jake Paul. In maart ging de Amerikaanse YouTuber en bokser op zijn knie om Leerdam ten huwelijk te vragen. Uiteraard zei ze ja en daardoor werd het duo opnieuw wereldnieuws.

In haar laatste post van 2025 deelt Leerdam nog een foto van het stel met de verlovingsring. "2025, je was ongelooflijk. Vol met magie, groei en momenten die ik nooit zal vergeten. Laten we 2026 nog beter maken", schrijft ze op Instagram.

Op naar Olympische Winterspelen

Op sportief gebied heeft Leerdam in elk geval een groot doel. In februari doet ze mee aan de Olympische Winterspelen in Milaan. De schaatsster die vlak voor de jaarwisseling 27 jaar oud werd, deed in 2022 ook al mee. Toen werd ze tweede op de 1000 meter.

Het waren turbulente laatste dagen van het jaar voor Leerdam. Ze kende een behoorlijk stressvol olympisch kwalificatietoernooi. Op de eerste dag ging het op de 1000 meter, haar favoriete afstand, volledig fout. Ze viel had in schaatstempel Thialf en verliet in tranen het ijs.

Revanche op 500 meter

Uiteindelijk revancheerde ze zichzelf met een puike 500 meter. Op die afstand werd ze tweede en verzekerde Leerdam zich van een olympisch ticket. Daardoor is het ook nagenoeg zeker dat Leerdam gewoon de 1000 meter mag rijden.

