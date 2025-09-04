Toptennisster Naomi Osaka bereikte in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) de halve finale van de US Open. Na afloop was ze emotioneel en kon ze geen antwoorden geven op vragen bij de persconferentie.

Osaka won in twee sets van Karolina Muchova 6-4, 7-6(3). Ze behoudt hiermee haar ongeslagen reeks in kwartfinales van grote toernooien, met een indrukwekkende 5-0 balans. Haar volgende uitdaging is tegen Amanda Anisimova, wat garant staat voor een zinderende halve finale. Zo kan de Japanse voor de eerste keer de eindstrijd halen sinds ze terugkeerde van haar zwangerschap.

Dat raakte haar zichtbaar. Op de persconferentie had ze dan ook moeite om haar gevoel te verwoorden. "Mijn droom komt uit", zei ze. Ze werd ook gevraagd naar de uitstekende reeks. Hoe kan het dat ze zo goed speelt in deze fase van toernooien?

Geen antwoord

"Daar kan ik niet echt antwoord geven", aldus Osaka. "Het is lang geleden dat ik in deze positie zit. Je speelt tegen de beste spelers tegen het einde van een Grand Slam. We willen allemaal hetzelfde bereiken. Het is een soort boksen, maar dan met een tennisbal."

Tot nu toe won de Japanse elk grandslamtoernooi waarvan ze de kwartfinale bereikte. Dat zijn vier titels in totaal. Ze won twee keer de Australian Open (2019 en 2021) en al twee keer de US Open (2018 en 2020).

Toch voelt ze geen extra druk door die statistiek. "Het is nog onbekend terrein voor mij, op dit punt in mijn carrière", zegt Osaka. "Ik geniet er gewoon van. Ik krijg de kans om het tegen de beste spelers ter wereld op te nemen."

Halve finale

Osaka neemt het in de halve finale op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Zij nam revanche op Iga Swiatek in de kwartfinale in New York na een 6-0, 6-0-nederlaag in de finale van Wimbledon.

