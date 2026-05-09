Rico Verhoeven stond vrijdag volop in de belangstelling. De topvechter maakte diverse uitstapjes in medialand en sprak met veel vertrouwen over zijn aanstaande titelgevecht. Maar Verhoeven blijkt ook over hele andere kwaliteiten te beschikken. Daar kwam volkszanger Dries Roelvink op een pijnlijke manier achter.

In aanloop naar zijn gevecht om de wereldtitel boksen bij bond WBC, tegen de ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk, stond Rico Verhoeven op vrijdag volledig in de schijnwerpers. Eerst verzamelde het journaille zich nog voor een persconferentie, maar in de avond was hij aan de bar te gast bij talkshow Vandaag Inside. En daar leerde ook zanger Dries Roelvink hem kennen.

Wijnproeverij

Roelvink staat bekend als een echte liefhebber van de betere wijnen, en weet bovendien goed hoe je als echte vinoloog een glas wijn moet proeven. Daar deelt hij ook vaak beelden van op sociale media, die enige tijd geleden zelfs in de Verenigde Staten viraal gingen. En daar speelde Verhoeven goed op in.

Op de Instagram-pagina van Vandaag Inside is een ludiek filmpje gedeeld met de topkickbokser en de zanger in de hoofdrol. De 37-jarige Verhoeven fungeert als ober en schenkt een lekker glaasje wit in voor Roelvink. Vervolgens haalt de Amsterdammer alles weer uit de kast om zo professioneel mogelijk de wijn te proeven. Verhoeven kan niks anders doen dan verbouwereerd toekijken. Maar het venijn zit hem duidelijk in de staart.

Stevige handdruk

Zoals de 67-jarige Roelvink, die dit jaar zijn veertigjarig jubileum viert als zanger, vaker doet, geeft hij de ober een stevige hand als de wijn is bevallen. Alleen heeft deze ober nét iets meer kracht dan de bediening van de tentjes waar Roelvink normaal heengaat. Verhoeven knijpt zo hard in de hand van de zanger dat die vervolgens veel pijn heeft. Gelukkig hoeft Roelvink, in tegenstelling tot de bokser, zijn handen niet echt te gebruiken voor zijn beroep.

Overigens hebben Roelvink en Verhoeven meer gemeen. Zo volgt de zanger ook diverse bokswedstrijden, waaronder die van zoon Dave die een groot toernooi voor influencers won. Ook liet Roelvink bij VI optekenen, naar alle waarschijnlijkheid wel te gaan kijken naar het titelgevecht van Verhoeven op 23 mei in Egypte.

