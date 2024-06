Dit gore spul zat in de zakjes die geblesseerde Kieran Trippier kreeg en de Engelsen zweren erbij op EK

Wie naar de wedstrijd Engeland - Servië keek op het EK, zag in de slotfase iets opvallends gebeuren langs de zijlijn. Kieran Trippier raakte geblesseerd en kreeg twee mysterieuze zakjes van de medische staf. Engelse media doken erop en vogelden uit wat er in die zakjes zat.

De blessure van Newcastle-linksback Trippier zorgde voor lichte paniek in het kamp van Engeland. Bondscoach Gareth Southgate zit al niet ruim in zijn linksbacks en dan valt ook nog de eerste keuze weg. Maar na een bezoekje van de medische staf, dartelde Trippier ineens weer als een jong hert over het veld. Wat kreeg hij toegediend?

Gore conclusie

De Engelse publieke omroep BBC dook in de twee mysterieuze zakjes en kwam tot een redelijk gore conclusie. Trippier kreeg op het veld augurkensap toegediend. Terwijl hij zijn rechterbeen op de boarding legde om die te strekken, moest hij dus ook nog dat zure sap weg zien te krijgen. En volgens de BBC zullen spelers van Engeland dat vaker moeten doen dit EK.

Belangrijk onderdeel

'In het ene zakje zat een drankje vol koolhydraten, wat makkelijk gezegd een brandstofbom was', schrijft de BBC. 'In het andere zakje zat augurkensap. Het klinkt misschien walgelijk, maar augurkensap is onderdeel van het plan van de medische staf van Engeland om kramp bij spelers te bestrijden.'

Signaal naar spieren

Volgens de BBC hebben onderzoeken aangetoond dat augurkensap kramp 40 procent sneller stopt dan water. En dan gaat het niet eens om de ingrediënten van dat sap. Als het volgens de BBC gedronken wordt en in aanraking komt met de mond, geeft het een signaal af waardoor spieren stoppen met verkrampen.

Goed anti-katermiddel

Het spul wordt ook veel gebruikt in het tennis. Vorig jaar zomer zag men dat Carlos Alcaraz augurkensap dronk in de Wimbledon-wedstrijd tegen Novak Djokovic, die vijf sets duren. Voor 'gewone mensen' kan augurkensap ook een handig goedje zijn. Het helpt tegen katers, het controleert de bloedsuikerspiegel, geeft de darmen een verfrissing én zou zorgen voor een frisse adem, omdat het bacteriën doodt die in je mond leven.

