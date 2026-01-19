Het had een doorsnee wedstrijddag moeten worden, maar voor Destiny Udogie kreeg zijn zaterdagavond in Londen een angstaanjagend staartje. De verdediger van Tottenham Hotspur ontdekte na afloop dat zijn peperdure auto zwaar was toegetakeld. Het bleek niet de eerste keer dat de Italiaan met zo’n incident te maken kreeg.

De inbraak werd ontdekt nadat Udogie was teruggekeerd van de derby tegen West Ham United. De linksback bleef die avond op de bank, terwijl Tottenham het duel met 2-1 verloor. Onder supporters leidde het nieuws al snel tot verontwaardiging en talloze steunbetuigingen voor de speler, die bekendstaat als bescheiden en nuchter.

Destiny Udogie wéér slachtoffer

Udogie liet niet veel later zelf zien wat er was gebeurd. Via sociale media deelde hij beelden waarop te zien is dat de achterruit van zijn Range Rover volledig is ingeslagen. Glasscherven lagen verspreid door de kofferbak. Veel buit leek er niet te zijn gemaakt, maar de schade was aanzienlijk. "Ja, welterusten", schreef de Italiaan cynisch bij het bericht.

Het incident krijgt extra lading omdat het niet de eerste keer is dat Udogie buiten het veld wordt getroffen. Enkele maanden geleden werd hij in Londen naar verluidt bedreigd met een vuurwapen. De verdediger sprak later openlijk over die ervaring en noemde het een schok die hij niemand zou toewensen, al benadrukte hij ook de steun die hij vanuit de club ontving.

Zaak in onderzoek

Die steun werd destijds bevestigd door trainer Thomas Frank, die aangaf dat Tottenham er alles aan deed om de speler en zijn familie te beschermen. De Londense politie verrichtte toen een arrestatie; de zaak is nog in onderzoek.

Of er een verband is tussen de eerdere bedreiging en de recente inbraak, is niet bekend. Feit is wel dat Udogie opnieuw buiten het veld hard wordt geraakt. Voorlopig blijft het bij schrik en materiële schade, maar de opeenstapeling van incidenten roept vragen op over zijn veiligheid in Londen.

Tottenham verkeert in slecht weer

De onrust rond Tottenham beperkt zich niet alleen tot incidenten buiten het veld. Ook sportief en organisatorisch verkeert de club in zwaar weer, met tegenvallende resultaten en een selectie die al langere tijd onder haar niveau presteert. In de zoektocht naar nieuwe impulsen kwam Spurs uit bij John Heitinga, die is aangesteld als assistent-trainer en daarmee terugkeert in de Premier League na zijn vertrek bij Ajax.

Voor Heitinga betekent de stap een kans om zich te plaatsen in een illuster rijtje Nederlandse assistenten in de Europese top, maar tegelijk schuilt er een duidelijk risico. Tottenham bevindt zich in een diep dal en de kans bestaat dat de Nederlander opnieuw terechtkomt in de chaos van een club waar rust en stabiliteit ontbreken. Precies het scenario dat hem eerder bij Ajax al parten speelde.

