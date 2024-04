Gezinsuitbreiding bij Estavana Polman en Rafael van der Vaart: 'Dat zou ik heel leuk vinden'

Handbalster Estavana Polman en ex-voetballer Rafael van der Vaart zijn heel gelukkig samen. Het koppel heeft samen een dochter (Jesslynn) en een zoon uit de relatie van Van der Vaart met Sylvie Meis. Maar als het aan Polman ligt, komt er nog meer gezinsuitbreiding bij.

Dat zegt Polman in gesprek met Shownieuws. Ze is inmiddels 31 jaar oud en bezig aan haar laatste jaren als handbalster. De komende Olympische Spelen in Parijs worden sowieso haar laatste Spelen. Daarna maakt ze dus wellicht tijd voor nog meer kinderen met haar man Van der Vaart (41). "Dat zou ik wel leuk vinden ja."

Gezinsuitbreiding

In ieder geval nog niet zolang ze nog profhandbalster is, geeft ze aan. "Maar daarna gaan we wel kijken hoe het loopt", zegt ze tegen Shownieuws. "Ik zou het wel heel leuk vinden. Maar het is ook weer niet iets dat zomaar gebeurt." Nu wonen Polman en Jesslynn in Boekarest, waar ze handbalt en pendelt Van der Vaart op en neer tussen Nederland en Roemenië. Zoon Damian woont bij zijn opa en oma in Nederland en staat sinds kort onder contract bij Ajax.

Terug naar Nederland

Als het aan Polman ligt, gaan ze zo gauw haar carrière klaar is weer terug naar Nederland. "Ik zou het fijn vinden om terug te gaan naar m'n familie en vrienden. Dus ik hoop dat je kijkt, Raf", richt ze zich tot de camera. "Dan hoeven we deze discussie thuis niet meer te voeren", lacht ze.

'Even lekker helemaal niks'

Voorlopig focust Polman zich op het goed afsluiten van haar carrière. En daarna? "Dan is het straks even tijd voor lekker helemaal niks. Even niemand die tegen me zegt wat ik moet doen. Ja, m'n kinderen en m'n vent. Maar dat zijn dan ook de enigen die dat mogen. Ik ben nu nog lekker handbalster en denk nog niet teveel na over wat erna komt. Ik geniet nu nog van mijn status."