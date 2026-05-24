René van der Gijp staat tegenwoordig bekend als TV-gezicht, maar vroeger was hij vooral een markante voetballer. Toch had hij met één bepaald aspect van het voetballer zijn enorm veel moeite.

Van der Gijp speelde vroeger als buitenspeler voor verschillende clubs in Nederland en het buitenland. Zo kwam hij in de Eredivisie uit voor onder andere PSV en sc Heerenveen en speelde hij in het buitenland voor clubs als het Belgische Lokeren en het Zwitserse Arau. Ook speelde Van der Gijp nog vijftien interlands voor het Nederlands elftal. In die wedstrijden scoorde hij twee keer.

De oud-voetballer uit Dordrecht heeft een mooie carrière gehad, maar hij krijgt vaak te horen dat hij er met zijn talent nog meer uit had kunnen halen. Daar is Van der Gijp het zelf niet mee eens. In de nieuwste aflevering van De Krantjes bij Vandaag Inside weerlegt de oud-voetballer deze verhalen met de stelling dat hij 'ook niet fit was'. Daar heeft hij nog een aantal mooie voorbeelden van.

Problemen bij de duurloop

Zo vertelt Van der Gijp dat er bij PSV wel eens een duurloop gedaan moest worden. Hans Kraay sr. was toen de trainer en die zei dat de speler die laatste zou worden bij die duurloop, niet zou spelen de komende wedstrijd. Van der Gijp zat altijd in de gevarenzone, maar dat werd opgelost doordat Ruud Gullit constant achter hem bleef lopen. De vriend van de TV-analist was aanvoerder en zat nooit op de bank, waardoor Van der Gijp en Gullit allebei konden spelen.

Van der Gijp kon tijdens trainingen qua conditie niet mee met de rest, zo zag hij ook tijdens zijn carrière al snel in. "Ik werd echt altijd laatste. Ik kon het echt niet. Ik denk dat ik met een coopertest van 12 minuten, waar andere mensen 3 of 4 kilometer liepen, liep ik echt 1800 meter. Ik haalde het echt niet. Kleine partijtjes kon ik prima, als het veld kleiner was. Daarom was ik met thuiswedstrijden van PSV ook altijd beter", zo vertelt de oud-voetballer op het Youtube-kanaal van Vandaag Inside.

